Buques rumbo a EE.UU. empeorarían cuellos de botella portuarios

Los buques portacontenedores se concentran en las afueras de Los Ángeles y Long Beach el 22 de octubre, con más embarcaciones con destino a los puertos en camino.

(Bloomberg) -- La acumulación de barcos fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, la puerta de entrada más grande de Estados Unidos para el transporte marítimo, está a punto de empeorar.

Ahora hay un récord de 80 buques portacontenedores esperando frente al sur de California, y vienen más en camino desde Asia. El cuello de botella que comenzó hace casi exactamente un año muestra pocas señales de alivio, según un análisis de datos de envío de Bloomberg.

Con el área de espera frente a Los Ángeles comenzando a extenderse más y más lejos de la costa, el rastreador de congestión portuaria de Bloomberg ha reajustado su área de anclaje para que los puertos muestren con mayor precisión el total de barcos en espera para ingresar. Si bien los recuentos de barcos en el puerto siguen siendo los mismos, la cifra total se ha disparado a 112, superando a Singapur como la tercera área de espera más grande del mundo para portacontenedores.

Los problemas de oferta que inundaron la costa oeste de EE.UU. siguieron a problemas similares con los que se enfrentaron los puertos de Hong Kong y Shenzhen después del tifón Kompasu la semana pasada.

El recuento total de buques portacontenedores frente al delta del río Pearl ahora es de 237, después de alcanzar un máximo de abril a octubre de 279 a principios de semana. Si bien la disminución de la cifra no garantiza que esos puertos vuelvan por completo a la normalidad, sí sugiere que lo peor podría haber pasado.

Eso podría aumentar la presión sobre los puertos que reciben los contenedores enviados desde China.

El puerto canadiense de Vancouver ahora está lidiando con su mayor volumen de contenedores desde que Bloomberg comenzó a rastrear los datos en abril, y el 22 de octubre se contaban 21 buques frente a su costa. El puerto ruso de Vladivostok tenía 11 buques esperando, llenos de carga proveniente de China.

