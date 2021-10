Bruselas establece diez tratamientos posibles contra el coronavirus

Una mujer con mascarilla camina por Valencia. EFE/Ana Escobar/Archivo

Bruselas, 22 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes el establecimiento de una cartera de diez tratamientos posibles contra el coronavirus, que incluye anticuerpos monoclonales antivirales, antivirales orales e inmunorreguladores.

La CE analizará, junto con los desarrolladores y los Estados miembros, la posibilidad de firmar contratos de adquisición conjunta, de modo que los medicamentos se repartan después entre los países de la Unión.

Bruselas precisó en un comunicado que la lista con las diez opciones terapéuticas se ha elaborado a partir de “dictámenes científicos independientes” y se centra en “tratamientos candidatos con probabilidades de ser autorizados y, por tanto, de estar disponibles en el mercado europeo en breve”.

“Estas opciones terapéuticas permitirán tratar a pacientes de toda la UE de la forma más rápida posible, siempre que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) haya confirmado su seguridad y eficacia”, subrayó el Ejecutivo comunitario.

La cartera incluye anticuerpos monoclonales antivirales que son más eficaces en las primeras fases de la infección (Ronapreve, sotrovimab y Evusheld) y antivirales orales que se deben usar cuanto antes tras el contagio (Molnupiravir, PF-07321332 y AT-527).

También contiene inmunorreguladores para el tratamiento de pacientes hospitalizados (tocilizumab, Kineret, Olumiant y Lenzimulab).

La CE explicó que un grupo de expertos científicos independientes examinó ochenta y dos opciones terapéuticas candidatas que estaban en su fase final de desarrollo clínico y seleccionó diez de ellas “como las más prometedoras para la cartera de tratamientos contra la COVID-19 de la UE”.

Según el Ejecutivo comunitario, se tuvo en cuenta que se necesitan diferentes tipos de productos para los diferentes grupos de pacientes y las diferentes etapas y niveles de gravedad de la enfermedad.

No obstante, la selección de las diez candidatas es independiente de la evaluación científica de la EMA y de la autorización de los medicamentos por la Comisión Europea, y no las sustituye.

“Un producto seleccionado no recibirá autorización si las pruebas científicas disponibles no cumplen los requisitos reglamentarios”, recalcó Bruselas.

Seis de las opciones candidatas (Evusheld, sotrovimab, Olumiant, Kineret, tocilizumab y Ronapreve) ya están siendo objeto de revisión continua o han solicitado la autorización de comercialización a la EMA y podrían recibir dicha autorización “en breve, siempre que los datos finales demuestren su calidad, seguridad y eficacia”.

Las otras cuatro opciones candidatas de la lista han recibido el dictamen científico de la EMA y, una vez que se recopilen suficientes datos clínicos, podrán iniciarse nuevas revisiones continuas.

El establecimiento de la cartera de tratamientos forma parte de la Estrategia de la UE sobre Opciones Terapéuticas contra la COVID-19, que se inspira en la compra centralizada de vacunas contra el coronavirus por parte de la CE, que luego las reparte a los Estados miembros.

En cualquier caso, Bruselas insistió en que la vacunación contra el coronavirus “ofrece la mejor protección preventiva contra la infección, las formas grave de la enfermedad, la pérdida de vidas humanas y las consecuencias a largo plazo tras sufrirla”.

“La selección de diez opciones terapéuticas contra la COVID-19 garantizará que la población reciba los tratamientos más prometedores contra el virus”, dijo el vicepresidente de la CE para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas.

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, destacó que ya se han firmado cuatro contratos de adquisición conjunta para diferentes tratamientos contra el coronavirus.

“Estamos dispuestos a negociar más. Nuestro objetivo es autorizar al menos tres opciones terapéuticas en las próximas semanas y posiblemente dos más antes de que acabe el año, así como ayudar a los Estados miembros a acceder a ellas lo antes posible”, ilustró.