Austin dice que EE. UU. seguirá apoyando a Taiwán para que se pueda defender

EFE/EPA/GLEB GARANICH / POOL/Archivo

Bruselas, 22 oct (EFE).- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aseguró este viernes que su país seguirá proporcionando a Taiwán las capacidades necesarias para que pueda defenderse, pero descartó "especular" sobre la reacción de Washington si China ataca la isla asiática.

"Como hemos hecho durante múltiples administraciones, seguiremos ayudando a Taiwán con las capacidades que necesita para defenderse por sí mismo y seguiremos centrados en esas cosas", declaró durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

Si bien se le preguntó directamente por si Estados Unidos defenderá Taiwán si el país sufre un ataque de Pekín, Austin descartó especular.

Aun así, dijo que Estados Unidos no busca un conflicto abierto en torno a Taiwán.

"Nadie quiere que los problemas a través del estrecho (de Taiwán) lleguen a los golpes, ciertamente no el presidente (estadounidense, Joe) Biden, y no hay razón para que deban hacerlo", comentó.

Recalcó que Washington sigue comprometida con su política de "una sola China".

La tensión entre China y Estados Unidos se ha elevado en las últimas semanas a raíz de las últimas incursiones aéreas chinas cerca de Taiwán y de las informaciones que apuntan a que Estados Unidos tiene destinado un pequeño contingente de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales.

Las dos potencias parecen estar llevando al límite el "statu quo" creado en 1979, cuando Washington reconoció a Pekín como el único Gobierno chino con el entendimiento de que Taiwán tendría un futuro en paz.

El Acta de Relaciones de Taiwán de ese año no garantiza que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente si la República Popular China ataca a la isla, pero tampoco lo descarta.

Sí establece que Washington ayudará a Taiwán a defenderse, política que algunos analistas califican de ambigua y cuyo objetivo sería disuadir tanto a la isla para que no declare su independencia como a China para que no lance un ataque para hacerse con el territorio.

El jueves, Biden avisó de que su país defenderá a Taiwán en caso de que China decida lanzar un ataque.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió hoy "no especular" al ser preguntado si teme que la Alianza pudiera verse arrastrada a un conflicto en el caso de que Estados Unidos cumpliera su compromiso de defender a Taiwán si la isla es atacada por China.

"No voy a especular sobre una situación hipotética. Creo que lo que es importante ahora es reducir las tensiones en el área y si empezamos a especular creo que eso va a contribuir a lo contrario", declaró el político noruego.

Según dijo, "deberíamos resolver todas las disputas, diferencias y desacuerdos en la región por medios políticos y diplomáticos".

El secretario de Defensa estadounidense, mientras tanto, recordó este viernes que en el comunicado final de la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en 2019 se mencionó a China por primera vez y que en el texto redactado en la reunión de mandatarios organizada este año "elaboramos los modos en los que las ambiciones y conducta de China presentan desafíos al orden internacional basado en normas".

Añadió que se ve "un creciente interés en nuestros aliados y socios" en trabajar para que la región indopacífica "siga siendo libre y abierta, y que el orden internacional basado en normas siga en vigor allí".