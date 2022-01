AMP.- Israel/Rusia.- El primer ministro de Israel extiende su visita a Rusia tras un "afectuoso" recibimiento de Putin

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que ha llegado este viernes a Rusia para la que es su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo, ha anunciado que ha extendido su viaje después del "afectuoso" recibimiento dedicado por el presidente ruso, Vladimir Putin.



Bennett ha llegado a primera hora del día a la ciudad de Sochi en el marco de una visita relámpago que estaba prevista para una duración inicial de cinco horas en la que se han abordado "asuntos diplomáticos, económicos y de seguridad", según la oficina del primer ministro israelí. "También se abordarán asuntos regionales, principalmente el programa nuclear de Irán", ha dicho respecto a las previsiones del encuentro.



El primer ministro de Israel ha destacado antes de embarcar en su vuelo que "los lazos entre Rusia e Israel son un pilar significativo de la política exterior israelí, tanto por la posición especial de Rusia en la región y su estatus internacional como por el millón de rusoparlantes en Israel, que son un puente entre ambos países".



"En general, la política exterior y el estatus internacional de Israel se están fortaleciendo de forma significativa", ha valorado Bennett, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. "Hay una energía considerable y la dirección es muy buena", ha señalado.



No obstante, finalmente la reunión entre ambos mandatarios se ha extendido, obligando a Bennet a permanecer en Rusia hasta después del Shabat, según ha indicado su oficina.



En un comunicado, ha precisado que ha sido "una reunión afectuosa y positiva en la que se han tratado una serie de temas de importancia para las dos naciones", recoge 'The Times of Israel', en el que se precisa que tras las cinco horas de reunión, Bennett y Putin "han salido a hablar en el balcón de la residencia y después han caminado por los senderos del terreno hacia el mar".



El propio Bennett ha calificado su intercambio con Putin como "excelente", y ha aseverado que han mantenido conversaciones "extremadamente profundas". "Nuestra relación con Rusia es estratégica, pero también casi a diario, y debemos mantener este discurso directo e íntimo", ha escrito en su cuenta de Facebook.



Se trata de la primera reunión entre Bennett y Putin desde que el primero asumió su cargo. El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, visitó Moscú el mes pasado para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.