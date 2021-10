América supera el 40 % de vacunados completos y otras claves de la covid

Fotografía de archivo del 24 de agosto de 2021 que muestra a un vacunador tras aplicar una dosis de la vacuna contra la covid-19 a una mujer, en Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez ARCHIVO

Redacción América, 22 oct (EFE).- América ya supera el 40 % de personas con el esquema completo de vacunación anticovid, mientras la inmunización llega a más capas de la población, aunque la enfermedad sigue haciendo estragos en la región, con hospitalizaciones en aumento en Canadá y más muertes en México.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en la última semana se registraron casi 817.000 nuevas infecciones y más de 18.000 muertes en las Américas. Esta y otras 5 noticias son las claves de la vacunación en la región esta semana.

AMÉRICA SUPERA EL 40 % DE VACUNADOS COMPLETOS

La cobertura de vacunación contra la covid-19 ha alcanzado el 41 % en América Latina y el Caribe, según datos de la OPS.

Además, según la página web Our World in Data, de la Universidad de Oxford, los países de Suramérica rozan el 48 % de vacunados con el esquema completo. Para comparar, en Europa ese porcentaje asciende al 54,31 %, en Asia es del 40,41 % y en África es un triste 5,33 %.

Pero aunque la vacunación en las Américas sigue a buen ritmo y ha permitido una cierta normalidad, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, advirtió sobre el aumento de las tasas de infección en el Caribe, partes de Canadá, México, Bolivia y Venezuela, y subrayó la necesidad de gestionar estrechamente las infecciones a medida que continúa el despliegue de las vacunas.

VISTO BUENO DE ESTADOS UNIDOS A DOSIS DE REFUERZO DE J&J Y MODERNA

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó administrar dosis de refuerzo, ya que ahondan el desequilibro mundial en el reparto de las vacunas, Estados Unidos sigue avanzando en su aplicación y dando luz verde a terceras dosis de otras farmacéuticas.

Las últimas fueron las aprobadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés) el jueves de Moderna y de Johnson&Johnson (Janssen) para algunos casos.

En el caso de Moderna, igual que en el de Pfizer, se aprobó la dosis de refuerzo a administrar seis meses después de recibir la segunda para los mayores de 65 años, así como para personas con enfermedades inmunodepresoras o que vivan o trabajan en lugares de riesgo.

BOLSONARO REAFIRMA LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó el jueves que, en lo que depende del Ejecutivo, la vacuna contra la covid-19 no será obligatoria, ni el Gobierno promulgará la exigencia de un pasaporte sanitario como el que pretenden implementar estados y municipios.

"En lo que depende del Gobierno federal la vacuna no será obligatoria y no tendremos pasaporte sanitario. La libertad debe estar encima de todo", manifestó una vez más Bolsonaro durante la transmisión semanal de su programa en vivo a través de las redes sociales.

La declaración de Bolsonaro se da un día después de un durísimo informe presentado por una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil, que concluyó que el gobernante agravó la crisis por una "decisión política" y lo acusó de "crímenes contra la humanidad".

VENEZUELA ESTRECHA LAZOS CON CUBA PARA LA VACUNACIÓN

Venezuela mantiene su apuesta por la vacuna cubana Abdala, con nuevos lotes y hasta el compromiso de producirla en el país. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que recibirán 16 millones de dosis de Abdala antes de que termine el 2021, tras reunirse con el vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas.

A su vez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país producirá la vacuna Abdala, que recibió en julio pasado una autorización para su uso de emergencia por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED) cubano, aunque no ofreció detalles sobre cuántas se fabricarán y a partir de cuándo.

La predilección por la vacuna cubana recibió la alerta de la ONG venezolana Médicos Unidos, que pide que las dosis que se inyecten en el país tengan la aprobación de la OMS.

NICARAGUA APLICARÁ SPUTNIK LIGHT ENTRE 18 Y 29 AÑOS

El Gobierno de Nicaragua anunció que aplicará la vacuna rusa Sputnik Light contra la covid-19 a las personas de entre 18 y 29 años.

La fórmula rusa de una sola dosis será administrada a partir del próximo 25 de octubre, en el mismo proceso que el Ministerio de Salud inyectará con las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 a los niños a partir de 2 años y adolescentes de hasta 17 años, según informó la vicepresidenta Rosario Murillo en una alocución.

CDC: LA VACUNA MODERNA PIERDE EFICACIA CON EL TIEMPO

La eficacia de la vacuna de Moderna contra la infección por covid-19 desciende con el tiempo, algo que no ocurre tan significativamente con la de Johnson & Johnson (Janssen), aunque esta última es menos infalible a la hora de prevenir un contagio.

Así lo indicaron datos presentados ante un panel de los CDC, conocido como Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés).