Álvaro García: "Seguro que quedan bonitos momentos por vivir con el Rayo"

Madrid, 22 oct (EFE).- El extremo sevillano Álvaro García, que renovó esta semana su vinculación contractual con el Rayo Vallecano hasta 2026, dijo estar "feliz" por continuar en el club madrileño, con el que "seguro que quedan bonitos momentos por vivir" en el futuro.

Álvaro, de 28 años, llegó al Rayo en 2018 procedente del Cádiz y desde entonces suma 129 partidos y 16 goles con el equipo madrileño, con el que afronta su cuarta temporada.

"Son muchos años, estoy feliz y mi familia también. Nunca había estado tanto tiempo en un mismo club, pero estamos felices y no hemos visto ningún inconveniente en renovar", dijo Álvaro, en declaraciones difundidas por el club.

Álvaro está siendo un jugador importante para Andoni Iraola, que le está dando el mando del extremo izquierdo en este inicio de temporada.

"Estoy en mi mejor momento y como estamos felices viendo que todo va bien es fácil. En cuanto llegó Andoni Iraola me dio la oportunidad y los espacios y he podido vivir un ascenso y de la manera que se produjo fue espectacular", confesó.

El Rayo está protagonizando un buen inicio de temporada en Primera con 16 puntos en las nueve primeras jornadas de campeonato.

"Siendo recién ascendido es complicado pensar en este inicio, pero si ves los partidos lo hemos merecido. Cuanto más puntos consigamos al principio mejor, al final todo se iguala, y costará más trabajo sumar. Es importante sumar ahora para después estar tranquilo porque seguro que quedan bonitos momentos por vivir", finalizó.