Alicia Koplowitz y su sobrina, Esther Alcocer Koplowitz, derroche de elegancia en los Premios Princesa de Asturias

22-10-2021 ALICIA Y ESTHER KOPLOWITZ. MADRID, 22 (CHANCE) Los Premios Princesa de Asturias es una cita de lo más importante en la que todas las miradas van para los Reyes y en el caso de este año, la Princesa Leonor. Sin quererlo, la Infanta Sofía queda relegada a un segundo plano, pero lo cierto es que la estampa familiar que vimos ayer por primera vez ha quedado para el recuerdo de todos nosotros, sobre todo por la reaparición de la futura heredera de la Corona española tras meses estudiando en Gales.



Los Premios Princesa de Asturias es una cita de lo más importante en la que todas las miradas van para los Reyes y en el caso de este año, la Princesa Leonor. Sin quererlo, la Infanta Sofía queda relegada a un segundo plano, pero lo cierto es que la estampa familiar que vimos ayer por primera vez ha quedado para el recuerdo de todos nosotros, sobre todo por la reaparición de la futura heredera de la Corona española tras meses estudiando en Gales.



Aunque el foco mediático está puesto en los Reyes, hay invitados que consiguen deslumbrar. Es el caso de Alicia Koplowitz y su sobrina, Esther Alcocer Koplowitz, asiduas a estos premios que, como no podía ser de otra manera, también han acudido este año con unos estilismos de infarto con los que han conseguido ser del centro de atención.



En esta ocasión, Esther Alcocer Koplowitz ha lucido un look de lo más sofisticado, con el que ha derrochado elegancia y ha vuelto a demostrar cómo se debe pisar una alfombra. Ha elegido un conjunto de color azul de blusa larga y pantalón ancho, que ha combinado con una capa de la misma tonalidad, acompañado con unos zapatos de tacón de aguja.



Su tía, Alicia Koplowitz ha elegido este año un conjunto de chaqueta y pantalón blanco con botonadura negra, que ha combinado con un bolso plateado y metálico rectangular que le daba un toque de lo más elegante.



De nuevo, sobrina y tía han derrochado elegancia, pero también esos estilimos tan originales con los que no solamente marcan tendencia, sino demuestra tener una personalidad de lo más arrolladora. No cabe duda de que por mucho que pasen los años, Alicia Koplowitz sigue manteniendo su gusto por la moda, prueba de ello... estas imágenes.