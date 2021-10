Algunos estrategas estiman bitcóin en US$100.000 para fin de año

(Bloomberg) -- El aumento del bitcóin se ha debilitado después de alcanzar un máximo histórico el miércoles, pero algunos estrategas estiman que el próximo repunte lo llevará hasta los US$100.000 para fin de año.

El avance de esta semana a cerca de US$67.000 tiene a los operadores atentos para ver cómo cambia el panorama, ahora que entraron en juego los primeros fondos cotizados en bolsa de futuros en bitcoines de Estados Unidos.

Hay muchas personas que proyectan un alza hasta US$100.000 para fin de año, como el director ejecutivo de BitMEX, Alexander Hoptner, quien sugirió ese nivel el viernes en una entrevista con Bloomberg Television.

El bitcóin alcanzó su récord del miércoles tras el lanzamiento del ETF en EE.UU., y debido a la sostenida inversión institucional en activos de criptomonedas y la posible compra por parte de inversionistas más grandes conocidos como “ballenas”.

Otros analistas ven la próxima prueba en alrededor de US$90.000.

Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, dijo el lunes, antes del último récord, que un avance hasta nuevos máximos ofrece una tendencia positiva a largo plazo que debería ver el objetivo de la moneda digital en US$89.800, según una proyección.

“En general, sigue siendo un mercado constructivo”, señaló Todd Morakis, cofundador de JST Capital, quien está atento a otro posible retroceso, pero también está pendiente a niveles de entre US$72.000 y US$75.000 al alza, indicó el viernes en un correo electrónico.

