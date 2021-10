Alec Baldwin: "No hay palabras que expresen mi tristeza"

New York (United States), 12/09/2021.- US actor Alec Baldwin watches as Daniil Medvedev of Russia and Novak Djokovic of Serbia play in men's final match on the fourteenth day of the US Open Tennis Championships at the USTA National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 12 September 2021. The US Open runs from 30 August through 12 September. (Tenis, Abierto, Rusia, Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Alec Baldwin aseguró este viernes que "no encuentra palabras" para expresar su tristeza por el accidente en el que murió la directora de fotografía de la película que estaba rodando, cuando el actor le disparó con una pistola que no sabía que estaba cargada.

"No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida de Halyna Hutchins, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia", indicó el actor en su perfil de Twitter.

Las autoridades están intentando determinar por qué la pistola de fogueo estaba cargada y con qué tipo de proyectil, cuando era utilizada durante el rodaje de "Rust", un "western" que se filmaba en Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).