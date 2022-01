Alec Baldwin mata por accidente a una mujer durante el rodaje de su última película

El actor, que ha sido puesto en libertad sin cargos, está completamente desolado



MADRID, 22 (CHANCE)



El actor Alec Baldwin ha matado este jueves a una persona durante el rodaje de su última película, 'Rust', en Nuevo México. Un trágico accidente que tenía lugar cuando el intérprete disparaba durante la grabación de una escena un arma de fuego que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos por el momento, estaba cargada.



La víctima es la directora de fotografía del film, Halyna Hutchins, de 42 años, que moría por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque; además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, que está ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.



Un drama que todavía no tiene explicación y tras el que las autoridades policiales acudieron al lugar de los hechos, el rancho Bonanza Creek de Nuevo México, para investigar el suceso, que parece ser un homicidio involuntario y tras el que, a la espera de determinar por qué el arma no era de atrezzo sino de verdad, Alec ha sido puesto en libertad si cargos.



El actor, de 63 años, está totalmente desolado y se le vio llorando amargamente por los alrededores del set de rodaje tras declarar cómo ocurrió el fatal suceso por el que mató a la directora de fotografía de su última película, de la que además de protagonista Alec es productor.



'Rust', un western independiente en el que el marido de Hilaria Baldwin interpreta a un forajido que busca salvar a su nieto adolescente, ha sido suspendido tras la tragedia hasta el próximo mes de noviembre.