78-66. Fontecchio marca el camino del Baskonia ante el Mónaco

El pívot camerunés Landry Nnoko (d) y el alero italiano Simone Fontecchio (i), de Baskonia, defienden al base estadounidense Mike James (c), del Mónaco, durante el encuentro de Euroliga entre el Saski Baskonia y el AS Monaco Basket disputado este viernes en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 22 oct (EFE).- El italiano Simone Fontecchio marcó el camino del Bitci Baskonia para superar al Mónaco por 78-66 en un duelo que se rompió en el tercer cuarto y supuso el tercer triunfo consecutivo del equipo vasco en la Euroliga.

El alero transalpino aportó 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, y un total de 30 créditos de valoración en un partido en el que tuvo incidencia cada vez que estuvo en cancha.

Los monegascos sufrieron la irregularidad que tuvo Mike James a pesar de ser el máximo anotador de los del Principado con 18 puntos, pero estuvieron en el partido en muchos momentos gracias a su juego interior y a los chispazos de Danilo Andjusic, que alcanzó hasta los 15.

Cinco jugadores azulgranas lograron más de 10 puntos y ofrecieron más posibilidades ofensivas a un Baskonia con más variantes en atque.

Los despistes defensivos de los dos equipos dieron más posibilidades a los ataques en los primeros compases de un partido en el que Rokas Giedraitis se encargó de Mike James, al que le costó entrar en calor y al Baskonia ajustar su rebote defensivo.

Seis puntos consecutivos de Landry Nnoko espolearon a los azulgranas, que con el movimiento del banquillo mejoraron en defensa y mantuvieron el nivel ofensivo gracias a un acertado Simone Fontecchio, que aportó nueve puntos para liderar el primer acto de los suyos, 21-20.

Varios destellos de Wade Baldwin, más suelto como escolta, levantaron a los baskonistas, mientras que el poste lituano Donatas Montiejunas -10 puntos en la primera mitad- aguantaba el primer tirón de los locales desde el poste bajo.

Steven Enoch tomó el relevo de Simone Fontecchio en la anotación y el Baskonia se fue al descanso con un renta de tres puntos, 38-35, después de un leve despertar de Mike James.

Los de Dusko Ivanovic salieron más sólidos en la segunda mitad y abrieron la primera brecha importante, 49-40 (min. 25). Mike James buscó la guerra por su cuenta, pero no encontraba soluciones para su equipo y el Baskonia no levantó el pie del acelerador para endosar un parcial de 20-2 a los monegascos antes de cerrar un tercer periodo clave que concluyó con un 60-46.

Los del Principado recortaron diferencias poco a poco y devolvieron el golpe con un 6-18 que les metió de lleno en el partido en el momento más caliente (66-60 a 4:05 del final).

Pero el Baskonia despertó a tiempo, trabajó mejor sus ataques y sumó para mantener lejos al Mónaco y llevarse el tercer triunfo consecutivo en Euroliga, por 78-66.

- Ficha técnica:

78 - Bitci Baskonia (21+17+22+18): Granger (12), Giedraitis (10), Fontecchio (20), Costello (-) y Nnoko (14) -cinco inicial-, Baldwin (6), Marinkovic (-), Enoch (12), Sedekerskis (2) y Kurucs (2).

66 - AS Mónaco (20+15+11+20): Westermann (-), James (18), Ouattara (5), Boutsiele (11) y Motiejunas (10) -cinco inicial-, Lee (2), Thomas (2), Diallo (3), Faye (-), Gray (-), Andjusic (15) y Hall (-).

Árbitros: Matej Boltauzer (Eslovenia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Robert Vyklicky (Chequía). Eliminaron por faltas personales al local Baldwin (min. 40).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7.423 espectadores.