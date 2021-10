2-0: Rangers se impone a Broendby IF en casa

Broendby IF no consiguió doblegar a Rangers, que ganó 2-0 durante el partido celebrado este jueves en el Ibrox Stadium. Rangers llegó con el ánimo de volver al camino de la victoria tras perder el último partido frente a Sparta Praga por un marcador de 1-0. Por su parte, Broendby IF cayó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó frente a Olympique Lyon. Con esta derrota Broendby IF se situó en cuarta posición al finalizar el partido, mientras que Rangers es tercero.

El primer equipo en marcar fue Rangers, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador por medio de un gol de Leon Balogun en el minuto 18. Con posterioridad anotó el equipo escocés, que aumentó el marcador con un tanto de Kemar Roofe en el minuto 30, cerrando así la primera parte con un 2-0 en el luminoso.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 2-0.

Los entrenadores de ambos equipos decidieron usar todos los cambios disponibles. En Rangers entraron Calvin Ughelumba, Fashion Sakala, Scott Arfield, Juninho Bacuna y Scott Wright en sustitución de Leon Balogun, Alfredo Morales, John Lundstram, Kemar Roofe e Ianis Hagi, mientras que Broendby IF dio entrada a Josip Radosevic, Blas Riveros, Simon Hedlund, Tobias Borkeeiet y Mathias Greve Petersen por Anis Slimane, Kevin Niclas Mensah, Mikael Uhre, Morten Frendrup y Christian Cappis.

El árbitro amonestó a John Lundstram por parte de Rangers y a Morten Frendrup por parte del equipo de Copenhague.

Gracias a esta victoria, Rangers logra ascender hasta los tres puntos y se queda en puesto de no seguir en competición, mientras que Broendby IF se mantiene con un punto, también ocupando una plaza de no continuar en el torneo.

El próximo compromiso de la fase de grupos de la Europa League para Rangers es contra Broendby IF, mientras que Broendby IF se enfrentará a Rangers.