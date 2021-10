113-87. Los Hawks de Trae Young se imponen con contundencia a los Mavericks

El escolta de los Atlanta Hawks, Trae Young (izq.), Reacciona con el alero de John Collins (D) Durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA. EFE / EPA / ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Los Atlanta Hawks abrieron su temporada con una convincente victoria por 113-87 ante los Dallas Mavericks en la que destacó la estrella local, el base Trae Young, que consiguió un doble-doble con 19 puntos y 14 asistencias, mientras que Luka Doncic se tuvo que conformar con otro doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes.

Doncic, que terminó como el máximo reboteador y anotador de su equipo, con un punto más que Jalen Brunson, sólo anotó dos de los siete triples que intentó y seis de los 17 tiros de campo. Doncic también repartió siete asistencias y robó un balón.

Por su parte, su compañero, el pívot letón Kristaps Porzingis, tuvo una noche discreta con 11 puntos, cinco rebotes, un robo y dos tapones. El escolta Tim Hardaway hizo 14 puntos, de los que seis fueron fruto de dos triples, dos rebotes y un robo.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Hawks Cam Reddish con 20 puntos, que incluyeron tres de los cuatro triples que intentó.

Young se quedó un punto por debajo de su compañero, 19, a los que sumó 14 asistencias, y un robo. El base anotó dos de los cinco triples que intentó. Por su parte, el pívot Clint Capella anotó 12 puntos, 13 rebotes y dos tapones.

Los Mavs tuvieron problemas toda la noche con sus tiros. El equipo de Dallas sólo consiguió un 30,2 % de acierto en triples y un 33,3 % en tiros de campo mientras que las cifras de los Hawks fueron muchos mejores: un 42,9 % de triples y un 47,9 % de campo.

Los Mavericks empezaron el partido con fuerza. Hardaway abrió el marcador con un triple al que siguió otra canasta desde más allá de la línea de tres puntos de Porzingis y dos puntos de Doncic. Una nueva canasta de Hardaway dejó el marcador en un 2-10 para los Mavs en los tres primeros minutos del partido.

Pero de la misma forma que los de Doncic se alejaron del marcador, perdieron la ventaja. Tres fallos consecutivos de Pozingis y Hardaway y una personal de Doncic permitieron que John Collins y Bogdan Bogdanovic equilibrarán el marcador 10-10.

Los dos equipos cometían numerosos errores en defensa y en ataque y sus dos principales estrellas, Young para los de Atlanta y Doncic en Dallas prácticamente no habían aparecido por el partido. Con este panorama, el primer cuarto terminó con un 22-20 a favor de los Hawks.

En el segundo cuarto, los Hawks empezaron a asentarse sobre la cancha gracias al banquillo.

Con el quinteto titular fuera de la cancha, los Hawks se colocaron ocho puntos por delante de los Mavericks. Y cuando Young, Capella, De'Andre Hunter, Collins y Bogdanovic volvieron a la cancha, los titulares se contentaron en manejar la ventaja lograda por el banquillo.

Young, que no había anotado ninguna de las cinco canastas que intentó en los primeros 12 minutos, empezó a entrar en juego y anotó 7 puntos en el segundo cuarto. En el otro lado de la pista, Doncic se tenía que contentar con sólo dos puntos conseguidos desde la línea de tiros libres tras fallar dos triples y tres tiros de dos.

Cuando los dos equipos se fueron al vestuario, el marcador señalaba un 51-44 a favor de los locales. Doncic sólo sumaba siete puntos, los mismos que tenía Young.

A la reanudación, Jason Kidd, el nuevo entrenador de los Mavericks, intentó recuperar terreno. Primero mandó a Porzingis y otro jugador a presionar a Young tan pronto como el base de los Hawks cruzaba la mitad de la cancha.

También movió la posición de Doncic, que en la primera mitad se había mantenido alejado de la pintura en ataque. El esloveno empezó a alternar posición desde lo alto de la zona al puesto de poste para intentar abrir huecos a sus compañeros.

Pero nada les funcionó a los de Dallas. Los Hawks habían olvidado los titubeos iniciales y en defensa se mostraban disciplinados mientras que en ataque, Young movía el balón con agilidad.

Los de Atlanta se empezaron a despegar en el marcador y la pareja Young-Capella mostró su compenetración con un par de "alley oops" a los que la defensa de los Mavericks no tuvo respuesta.

Al final del tercer periodo, Young anotó otros 12 puntos, el doble de los de Doncic, y los Hawks se colocaron 22 puntos arriba, 86-64.

Los últimos 12 minutos fueron de trámite ante la incapacidad de los Mavs de recuperar el terreno perdido. Los Hawks llegaron a estar 30 puntos arriba. Al final, se contentaron con abrir la 75 temporada de la NBA con una victoria por 26 puntos ante los Mavs.