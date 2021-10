UE piden evitar las soluciones rápidas para la crisis energética

(Bloomberg) -- Líderes de la Unión Europea advirtieron contra una intervención apresurada para abordar la crisis energética sin precedentes, sugiriendo que los pedidos de acciones inmediatas de algunos de los países más pobres del bloque serían desatendidos.

Los precios récord de la energía y el gas son el principal tema para los líderes de la UE en su cumbre de dos días que comenzó este jueves en Bruselas, pero la capacidad para actuar del bloque es extremadamente limitada. Si bien la mayoría de los países ya redujeron los impuestos o aprobaron subsidios para ayudar a los hogares y las empresas, algunos buscan también crear nuevas medidas sobre emisiones, energía y gas o bien, reducir las ambiciosas reformas climáticas.

“Necesitamos distinguirnos significativamente del desafío que enfrentamos en la lucha por el clima”, dijo a los periodistas antes de la reunión la canciller alemana, Angela Merkel. “Creo que debemos reaccionar de manera sensata”.

La crisis energética exacerbó las divisiones entre los Estados miembros en un momento en que las 27 naciones están iniciando conversaciones cruciales sobre cómo descarbonizar sus economías bajo el Pacto Verde Europeo. La UE quiere liderar la lucha mundial contra el cambio climático y dar ejemplo a otros importantes emisores como Estados Unidos y China, pero esta cumbre podría subrayar cuán discrpantes están los miembros para acordar su propia transición energética.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a sus compañeros líderes que esperaba que el alza de precios se prolongara, y agregó que no había nada que mostrara lo contrario, según un funcionario que se negó a ser identificado ya que las discusiones son a puerta cerrada. Macron dijo que esto refuerza la necesidad del plan de la UE para acelerar las reducciones de emisiones en la próxima década, y agregó que los Estados miembros deben invertir más para reducir su dependencia de las energías fósiles.

También destacó la necesidad de que los Estados miembros se protejan de la volatilidad extrema, mencionando rutas de tránsito, diversificación e intensificación del plan climático, según el funcionario.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, pidió a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, que proponga lo antes posible un reglamento sobre las reservas de gas natural, dijo el funcionario. El objetivo debería ser que todos los miembros de la UE estén igualmente protegidos, incluso de posibles presiones políticas, añadió Draghi.

A finales de este año, la comisión buscará proponer una reforma del mercado de gas de la UE, revisando las normas sobre almacenamiento y seguridad del suministro. También está analizando una propuesta de los Estados miembros, incluidos España y Francia, para crear una plataforma conjunta para la compra de reservas de gas de emergencia, dijo el comisionado de Energía, Kadri Simson, a principios de este mes.

