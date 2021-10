Toni Moya: Hay que seguir la línea de trabajo que llevamos

El centrocampista del Deportivo Alavés Toni Moya (d) pelea un balón durante un partido. EFE/ David Aguilar

Vitoria, 21 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Toni Moya indicó este jueves que a pesar de los resultados tienen que seguir con "la línea de trabajo" que lleva el equipo, pero ha reconocido que tendrán que cuidar más los detalles en cada partido.

El futbolista extremeño que se ha hecho con un hueco en el medio campo del Glorioso reconoció en rueda de prensa que están “jodidos por los resultados”, pero incidió en que están trabajando “bien” y que el equipo está “con confianza”.

“El mensaje que nos está mandando el entrenador es de tranquilidad, de confianza, de trabajar como lo estamos haciendo y de seguir cuidando esos detalles que nos están marcando en los últimos partidos”, manifestó.

Respecto a su situación personal destacó que “siempre” está contento por jugar y por poder estar disponible para lo que el "míster" decida, pero matizó que le gusta ganar, por lo que no está plenamente satisfecho.

“Hay que estar concentrado del primer minuto hasta el último porque al final se puede decidir por detalles como por ejemplo el otro día con el tema de los largueros, que algunas veces entran y otras no”, subrayó el alavesista que repitió una y otra vez que el equipo continúa en una buena dinámica.

“El otro día tuvimos bastantes ocasiones para poder meter gol, estamos llegando arriba con más gente y estamos apretando más durante los partidos”, consideró a pesar de que únicamente han metido dos goles en este curso.

El sábado se medirán al Cádiz, a priori, un rival directo para luchar por la permanencia. “Cada partido suma, cada fin de semana es importante y más contra rivales directos”, asumió el jugador, que apostó por “estar más atentos y sumar de tres en tres”.

“Espero un partido con mucha segunda jugada y mucho balón dividido por lo que tenemos que estar fuertes en las disputas”, comentó el futbolista, que avisó de que “es un equipo que sale muy fuerte al contraataque” y deberán estar vigilantes.

Aunque debutó en Primera con el Atlético de Madrid, Toni Moya ha tomado el pulso a la categoría en el Deportivo Alavés. “Es diferente, se nota en aspectos como el ritmo o el juego, pero creo que me he adaptado bien y a lo que el entrenador pide”, afirmó con ilusión.

“Estoy muy a gusto”, opinó el centrocampista, agradecido porque Javi Calleja ha apostado por él para lanzar las faltas y los saques de esquina, algo que también ha hecho a lo largo de su carrera deportiva.