Sainz prevé que Ferrari no será "tan competitivo" como en Turquía

El piloto español de la escudería Ferrari de Fórmula 1, Carlos Sainz, fue registrado este jueves, al atender a la prensa, en el Circuito de Las Américas, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin (Texas, EE.UU.) EFE/Shawn Thew

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) prevé que su monoplaza no será "tan competitivo" este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos como lo fue en la anterior cita del Mundial de Fórmula 1, la de Turquía hace quince días.

El piloto madrileño declaró, en la rueda de prensa previa a la decimoséptima prueba del calendario, que llega a uno de sus "circuitos favoritos", el de las Américas, en la localidad texana de Austin.

"Es uno de esos circuitos modernos en los que no se han equivocado, sino que han acertado con la forma de las curvas, el equilibrio entre la alta y la baja velocidad o los lugares de adelantamiento. A veces he sido bastante crítico con los circuitos modernos de Fórmula 1, pero en realidad creo que éste es uno de los buenos", indicó en declaraciones que recoge motorsport.com.

Ferrari lucha con McLaren por la tercera plaza del campeonato de constructores y Sainz tiene medio punto de ventaja sobre su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

"En Austin, no deberíamos ser tan competitivos como en Turquía, ya que allí estuvimos muy cerca de los líderes y luchando por el podio desde la primera sesión de entrenamientos. Volveremos un poco a donde deberíamos estar, una lucha apretada con McLaren de nuevo", pronosticó el madrileño, que fue tercero en el Gran Premio de Rusia y piloto del día en Turquía.