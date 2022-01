Rumanía.- El presidente de Rumanía nombra al liberal Nicolae Ciuca como candidato a primer ministro

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha designado este jueves al liberal Nicolae Ciuca, actual ministro interino de Defensa, como candidato a primer ministro, después de que la candidatura de Dacian Ciclos no obtuviera el respaldo necesario del Parlamento rumano.



Iohannis ha insistido en que la crisis política en Rumanía "ha durado demasiado" y ha urgido a la formación de un gobierno con plenos poderes "ahora", según ha recogido la agencia de noticias rumana Agerpress.



El gobernante Partido Nacional Liberal (PNL) propuso a Ciuca para el cargo durante la ronda de conversaciones que Iohannis inició después de que Ciclos no consiguiera armar un gobierno, tras la moción de censura contra Florin Citu. Ciuca es un general del Ejército retirado que ha servido en Irak y ejerció brevemente el cargo de 'premier' interino en 2020.



No está claro si Ciuca obtendrá los votos necesarios del Parlamento para convertirse en primer ministro. Tiene diez días para reunir los apoyos requeridos. "Negociaré con todas las fuerzas políticas responsables para formar un gobierno", ha señalado Ciuca, según recoge la agencia Bloomberg.



Si Ciuca no logra la confianza del Parlamento, Rumanía podría enfrentarse a unas elecciones anticipadas en un contexto de crisis política que ya ha ocasionado una caída histórica del valor del leu rumano.