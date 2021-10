Roco: “Este equipo aún no ha tocado techo”

El defensa chileno del Elche Enzo Roco (c) en una imagen de archivo. EFE / Manuel Lorenzo

Elche (Alicante), 21 oct (EFE).- El central chileno del Elche, Enzo Roco, afirmó este jueves que el equipo ilicitano aún no ha tocado techo durante la presente temporada ya que indicó que varios jugadores, entre los que se ha incluido, aún deben alcanzar su mejor nivel.

Roco afirmó que el balance del primer tramo del campeonato del Elche es “bueno” y destacó la importancia de que el equipo se haga “fuerte en casa”, porque sumar puntos como local ayudará a tener “confianza y jugar mejor de visitante”.

El central de Ovalle admitió que la última derrota en Vallecas “dejó muchas dudas en lo futbolístico” en el equipo, ya que recordó que el Elche “venía haciendo las cosas bien como local” y dando una buena imagen a domicilio.

“Estamos corrigiendo cosas para el sábado, como tener mejor posesión del balón y no abusar del juego directo porque tenemos jugadores de calidad”, explicó el chileno, quien alertó del buen momento por el que atraviesa el Espanyol, próximo rival.

“Vienen en buena racha y con confianza tras dos victorias importantes. Tiene calidad en sus jugadores, pero confío en mis compañeros”, señaló Roco, quien dijo sentirse cómodo jugando tanto en una línea de tres como de cuatro defensas.

“Sabemos que el Espanyol es un equipo de calidad, de buen pie, y que viene bien, pero nosotros vamos a buscar el partido desde el primer minuto. Vamos a hacernos fuertes y a no dejarles espacios para que generen peligro”, argumentó el futbolista ovallino.

Roco dijo guardar “lindos recuerdos” de su paso por el Espanyol hace varias temporadas. “Hice las cosas bien y tuve oportunidades. Hay muy buena gente, pero ahora estoy aquí y trataré de representar al Elche de la mejor forma”, apostilló.

El central también se refirió a los errores puntuales que le costaron goles a su equipo ante el Villarreal y la Real.

“Son accidentes que te hacen más fuerte. He tenido el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico y no será la primera ni la última vez que me va a tocar”, reflexionó el jugador.

Por último, el internacional chileno agradeció a LaLiga que “nos haya dado una mano” para que los jugadores sudamericanos puedan “llegar lo antes posible” tras participar con sus selecciones, si bien reconoció que no siempre resulta fácil adaptarse.

“Tenemos que tener esa capacidad para reinventarnos rápidamente e incorporarnos al grupo de la mejor forma”, concluyó.