Rocío Flores, destrozada, evita hablar de la separación de su padre y Olga Moreno

La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno se ha convertido en la noticia de la semana, y parece que en los próximos tiempos va a ser uno de los temas más candentes de la crónica rosa. Y es que a pesar de que la revista Lecturas aseguraba que la ruptura venía de lejos al no poder superar la crisis que se produjo en su relación tras la aparición en 'Sálvame' de varias presuntas amantes de entonces colaborador, ahora el programa de Mediaset ha descubierto la existencia de una tercera persona que habría tenido mucho que ver en el fin de uno de los matrimonios más estables del panorama nacional.



Según 'Sálvame' Antonio David llevaría meses viéndose con una conocida periodista de Mediaset - cuyo nombre no han dado pero ha quedado bastante claro por las pistas que ofrecieron a lo largo de la tarde, convirtiéndose incluso en trendic topic en Twitter - y su relación se habría intensificado mientras Olga estaba en 'Supervivientes'.



Para más inri, esta mujer es íntima amiga de Rocío Flores, que no tenía ni idea de la "entrañable relación" entre su padre y su compañera de programa y que confesaba, a Marta López, "estar destrozada". "Esto es insufrible", aseguraba la influencer, superada por la trascendencia mediática que ha tenido la separación de su padre y la que considera su segunda madre, 'Oa'.



Después de todo el día en el domicilio familiar acompañando a Olga en estos durísimos momentos mientras Antonio David, en Madrid, se reunía con su abogado, veíamos a una Rocío abatida salir de la casa de su padre para dirigirse a la suya.



Sin poder disimular su tristeza, y con muy mala cara, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha preferido guardar silencio y no contarnos cómo se encuentran ni ella ni Olga ante todas las informaciones que han salido en las últimas horas, y tampoco ha aclarado si la madre de su hermana Lola va a romper su silencio para aclarar los motivos de su separación de Antonio David que, por el momento, sus protagonistas continúan sin confirmar públicamente.