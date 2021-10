Reino Unido vende bono verde con mayor vencimiento del mundo

(Bloomberg) -- El Reino Unido vendió el bono verde soberano con el vencimiento a más largo plazo del mundo hasta el momento, ya que aprovechó el efectivo de los fondos de pensiones para comenzar a construir una curva de rendimiento.

El país acumuló más de 74.000 millones de libras (US$102.000 millones) en órdenes a través de los bancos para la venta de 6.000 millones de libras de su segundo bono verde, con vencimiento en julio de 2053. Esa fue la relación oferta-cobertura más alta de la historia, de más de 12 veces, para cualquier emisión verde soberana, según datos de Bloomberg, aunque la cartera de órdenes total no alcanzó el récord registrado por el debut del Reino Unido el mes pasado.

Esta segunda emisión tendrá el vencimiento más largo disponible para los inversionistas en activos ambientales, superando la deuda a 30 años emitida por Indonesia, Hungría y Hong Kong. Sigue una tendencia entre las naciones europeas en busca de plazos largos para aprovechar los bajos costos de endeudamiento y desarrollar mercados verdes nacientes.

Vender dicha deuda que vence dentro de décadas puede implicar peligros del cambio climático que no se reflejan adecuadamente en las calificaciones crediticias soberanas, según algunos críticos. Aun así, las órdenes llegaron incluso después de una venta masiva de bonos del Reino Unido al comienzo de la semana, ya que los fondos hicieron caso omiso de las preocupaciones a corto plazo sobre los aumentos de las tasas de interés.

La demanda fue fuerte ya que el instrumento es un “bono más largo en este volátil mercado”, dijo Pooja Kumra, estratega sénior de tasas europeas de TD Securities. “El respaldo en los rendimientos y los fondos de pensiones, y la demanda de inversión impulsada por los pasivos brindó un apoyo adicional para esta emisión”.

El precio se fijó en 1 punto básico por debajo de bonos comparables. El interés de los inversionistas en la deuda verde suele ser tan alto que genera una prima de precio, o “prima verde”, frente a los bonos convencionales. En este caso, es probable que sea de alrededor de 2 a 3 puntos básicos, dijo Kumra.

Nota Original:U.K. Sells World’s Longest Green Bond to Grab Pension Fund Cash

