Portaltic.-Las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 se retrasan hasta 2022

20-08-2019 Cyberpunk 2077 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CYBERPUNK



MADRID, 21 (Portaltic/EP)



CD Projekt Red, el estudio de videojuegos polaco responsable de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3: Wild Hunt, ha anunciado que las actualizaciones para consolas de nueva generación de estos dos títulos se retrasan y no llegarán hasta el próximo año 2022.



Cyberpunk 2077, anunciado originalmente en 2012, se lanzó el 10 de diciembre de 2020 para las consolas de la generación anterior (PS4 y Xbox One), así como para PC y el servicio de 'streaming' Stadia, después de sufrir numerosos retrasos.



La desarrolladora polaca prometió que lanzaría la actualización de este videojuego para consolas de nueva generación (Xbox Series X y S y PS5) en 2021, pero ahora ha decidido retrasar su llegada hasta el primer trimestre del próximo año 2022, como ha anunciado en un comunicado compartido en Twitter.



Asimismo, se aplaza la versión para la nueva generación de consolas de Sony y Microsoft de su videojuego The Witcher 3: Wild Hunt (publicado en 2015), que también se esperaba en 2021 y que finalmente no se lanzará hasta el segundo trimestre de 2022.



CD Projekt Red ha asegurado que ha tomado esta decisión aconsejado por los equipos que supervisan el desarrollo de ambos videojuegos. "Sentimos aumentar la espera, pero queremos hacerlo bien", concluyen desde el estudio.



Esta decisión llega después de la polémica ocasionada tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077, cuando sus múltiples errores técnicos, en especial en su versión para las consolas PS4 y Xbox One en su versión base, ocasionaron su retirada durante meses de la tienda oficial PlayStation Store, hasta su regreso en junio.



Durante este año 2021, CD Projekt Red ha ido añadiendo los parches de actualización 1.1 y 1.2, que corrigieron varios de los errores presentes en el videojuego y mejoraron el rendimiento en algunas plataformas.