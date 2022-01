Portaltic.-Facebook será más estricto con las publicaciones de los miembros de Grupos que infrinjan las normas de la comunidad

MADRID, 21 (Portaltic/EP)



Facebook ha anunciado dos cambios que afectan a la visibilidad de las publicaciones compartidas en los Grupos, basados en las políticas existentes, que harán que la plataforma sea más estricta con los usuarios que violan las directrices.



La red social va a degradar los contenidos compartidos en los Grupos de aquellas miembros que hayan incumplido las normas de la comunidad en cualquier otro lugar de la plataforma. Es decir, mostrará en lugares más bajos del 'feed' las publicaciones de estas personas sin limitar la infracción a los Grupos.



La compañía adopta un enfoque más estricto con las personas infractoras, y equipara su penalización a otro tipo de contenido como el 'spam' o el 'clickbait', para que no puedan alcanzar a otras personas con sus publicaciones.



Esta medida se acompañará de una indicación, 'Flagged by Facebook', con la que los administradores de los Grupos podrán saber que una publicación ha sido marcada para su eliminación.



Según explican en The Verge, los administradores podrán eliminar ellos mismos la publicación o si tienen dudas, solicitar una revisión. La intención de la compañía es que los administradores también se involucren, y que lo hagan antes de que Facebook tome una decisión que pueda afectar al grupo entero.