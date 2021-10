Parlamento venezolano crea una comisión para trabajar con Senado colombiano

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (imagen), aseguró en la sesión que la iniciativa del Senado colombiano es consecuencia del "fracaso" de una política "contra Venezuela". Fotografia de Archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 21 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela creó este jueves una comisión mixta para trabajar junto al Senado de Colombia en la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, rotas desde febrero de 2019.

Los parlamentarios Timoteo Zambrano, Julio García, Didalco Bolívar, Carlos Mogollón, Edma Díaz, Grecia Colmenares, Héctor Zambrano, Jesús Suárez, Juan Romero, Gustavo Rangel, Eduardo Semtei, Carlos Martínez, Aurora Paredes, Pedro Carreño, Óscar Ronderos, José Gregorio Correa, Luis Romero e Iris Varela conforman dicha comisión mixta.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró en la sesión que la iniciativa del Senado colombiano es consecuencia del "fracaso" de una política "contra Venezuela".

"Es una iniciativa derivada de muchos eventos, de muchos derroteros de la política venezolana y colombiana", expresó.

Asimismo, aseguró que a pesar de que el país caribeño ha tenido que "sufrir agresiones", los más perjudicados con el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales ha sido Colombia.

"Los principales perjudicados han sido los empresarios de Colombia, extensas zonas de Colombia que comerciaban libremente con Venezuela", indicó.

El parlamentario aclaró que ninguno de los Parlamentos está tratando de arrogarse competencias de los Ejecutivos sobre el manejo de las relaciones diplomáticas.

"En modo alguno nos estamos refiriendo a arrogarnos las atribuciones que tiene el Ejecutivo de llevar las relaciones diplomáticas y consulares de Venezuela y nosotros entendemos que esa no es la intención del Senado", afirmó.

Igualmente, el diputado opositor Timoteo Zambrano sostuvo que el objetivo es ayudar a los Ejecutivos de ambos países para lograr "rutas de entendimiento".

"No solamente estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales, sino que hemos mostrado preocupación por avanzar en reconstruir unas relaciones que ha deteriorado un factor político de Colombia", apuntó.

El Senado de Colombia aprobó el martes por unanimidad una proposición que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela, presentada por el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, decisión que fue comunicada por Rodríguez.

El presidente del Senado del país andino, Juan Diego Gómez, afirmó el miércoles que la propuesta de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con Venezuela es un mensaje para el Ejecutivo sobre la necesidad de avanzar en ese sentido.

Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019, después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó intentara entrar desde la ciudad colombiana de Cúcuta encabezando una caravana de vehículos con ayuda humanitaria, lo que terminó en violencia en la frontera.

Sin embargo, en las últimas semanas se han producido algunos acercamientos promovidos por autoridades de las zonas limítrofes, en especial del departamento de Norte de Santander (Colombia) y del estado Táchira (Venezuela), para reabrir los pasos fronterizos entre esa dos regiones al tráfico de vehículos.

Incluso el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó el 5 de octubre que, si hay condiciones, su Gobierno está dispuesto a reabrir los servicios consulares en Venezuela.