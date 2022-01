Níger.- Mueren más de diez soldados en un ataque contra el convoy de un prefecto cerca de la frontera con Burkina Faso

06-04-2007 Militares de Níger en sesión de entrenamiento POLITICA AFRICA INTERNACIONAL EJÉRCITO DE EEUU /EJÉRCITO DE NÍGER



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Al menos once militares nigerinos murieron el miércoles en un ataque ejecutado contra el convoy del prefecto de la localidad de Bankilaré al sur de esta ciudad, situada cerca de la frontera con Burkina Faso, según ha recogido este jueves el portal de noticias ActuNiger.



El ataque, perpetrado por personas armadas no identificadas, se saldó con la muerte de nueve miembros de la Guardia Nacional y dos gendarmes, mientras que otras dos personas, entre ellas un civil, resultaron heridas. Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque.



Según estas informaciones, entre los heridos figura el conductor del vehículo en el que iba el prefecto, quien resultó ileso. A pesar de ser herido de bala, el conductor logró maniobrar para darse a la fuga del lugar y fue posteriormente hospitalizado.



Bankilaré se encuentra situada en la región de Tillabéri, en la conocida como 'zona de las tres fronteras', dado que hace frontera con Burkina Faso y Malí. Esta región del país se ha visto especialmente sacudida por los ataques yihadistas durante los últimos años.