Movilización a la Corte Suprema argentina para reclamar que avance el caso Maldonado

Vista de una marcha que reclama justicia en el caso de Santiago Maldonado, el joven argentino que fue hallado muerto hace cuatro años, en una fotografía de archivo. EFE/Fabián Mattiazzi

Buenos Aires, 21 oct (EFE).- Organizaciones de derechos humanos y familiares de Santiago Maldonado, el joven argentino que fue hallado muerto hace cuatro años, tras desaparecer 78 días antes cuando se manifestaba contra la Policía en una protesta mapuche, se movilizaron este jueves en Buenos Aires para reclamar que avance la causa en la que se investiga su muerte.

La manifestación se realizó a la sede de la Corte Suprema debido “a la falta de respuesta” del máximo tribunal al pedido de la familia “para que resuelva y designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada en la causa de Santiago”, según tuiteó el hermano, Sergio Maldonado.

El joven desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una manifestación de una comunidad mapuche en la localidad de Esquel, en la provincia patagónica de Chubut.

Su cuerpo apareció en el río Chubut 78 días después de ser visto por última vez en la protesta y la autopsia determinó que había muerto por ahogamiento "ayudado por hipotermia".

El juez Gustavo Lleral cerró la causa en 2018 diciendo que Maldonado se ahogó en soledad y que los gendarmes no tuvieron responsabilidad en lo ocurrido, pero luego la Cámara de Casación Penal dijo en 2019 que el hecho debía seguir investigándose aunque aclarando que no hubo desaparición forzada.

Tras las apelaciones de la familia de Maldonado, Sergio indicó a Radio El Destape que la causa “está paralizada desde marzo del año pasado en la Corte Suprema”.

“Después que el Juez Lleral haya dicho públicamente que él no es un juez imparcial, es imperioso y urgente que otro Juez lleve adelante una verdadera investigación”, pidió Sergio el 17 de octubre último en su cuenta de Twitter, a cuatro años del hallazgo del cuerpo de Santiago “en el mismo lugar que había sido rastrillado al menos 3 veces” y cuando “la autopsia no pudo determinar qué día, cómo y dónde murió”.

A esa causa se sumó una denuncia del Ministerio de Seguridad en 2020 contra Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de la gestión de Seguridad de Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad durante el operativo para despejar la manifestación, pero Sergio Maldonado señaló que también está paralizada porque se contrapone a la versión de los hechos que aportó el juez Lleral.

La desaparición de Maldonado, poco antes de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en octubre de 2017 -con Macri como presidente-, marcó durante meses la actualidad y la política del país, con acusaciones cruzadas entre parte de la oposición -hoy oficialismo- y el entonces Gobierno, que siempre negó que se tratara de un caso de desaparición forzada.