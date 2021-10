Los tiempos de vuelta con doble bandera amarilla serán eliminados

Banderas amarillas en un Gran Premio de la Fórmula 1 en una fotografía de archivo. EPA/Vincent Damourette

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- Los tiempos de vuelta esta establecidos por los pilotos que pasan por un sector de doble bandera amarilla serán eliminados en la Fórmula 1, un cambio de norma que entrará en vigor en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas).

Las notas del evento del director de carrera de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Michael Masi, confirman la variación de esa normativa.

La FIA pretende así garantizar que los conductores no establecer tiempos de vuelta significativos cuando ondea una doble bandera amarilla.

Previamente, los comisarios debían juzgar si los conductores habían disminuido la velocidad lo suficiente o si habían obtenido una ventaja en esas circunstancias de pista.

"Para que los comisarios estén satisfechos de que dicho piloto ha cumplido con estos requisitos, debe quedar claro que no ha intentado establecer un tiempo de vuelta significativo, a efectos prácticos, a cualquier piloto en un sector de doble amarillo se le eliminará ese tiempo de vuelta", apunta Masi en las notas del evento.

En el GP de Turquía, el español Fernando Alonso (Alpine) fue investigado precisamente por su tiempo con una doble bandera amarilla en pista en la Q1, pero los comisarios consideraron que no era punible por cuanto era la primera vuelta de Alonso, había reducido la velocidad y su tiempo fue mejorado significativamente en los siguientes giros.