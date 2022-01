Libia.- El primer ministro de Libia apoya celebrar parlamentarias y presidenciales el 24 de diciembre

Pide "apoyar la estabilidad" y "poner fin a la presencia extranjera" durante una cumbre en Trípoli



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha expresado este jueves su apoyo a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias el 24 de diciembre, tal y como contempla el plan de paz mediado por Naciones Unidas, ante las tensiones sobre un posible aplazamiento de las legislativas.



"Apoyamos que la comisión electoral celebre las elecciones a tiempo", ha manifestado en el marco de la conferencia internacional sobre Libia que ha arrancado durante la jornada en la capital, Trípoli, la primera de este tipo desde la captura y ejecución de Muamar Gadafi en 2011.



Asimismo, ha reclamado "a todas las partes implicadas" que "apoyen la estabilidad del país y pongan fin a la presencia extranjera", en referencia al despliegue de militares y mercenarios en apoyo a las administraciones enfrentadas antes de la firma del alto el fuego de octubre de 2020.



"Vuestra presencia aquí es un firme mensaje de que el viaje de estabilidad y construcción ha empezado en nuestro país", ha manifestado. "La estabilidad a nivel de seguridad se ha reflejado de forma positiva sobre las condiciones económicas del pueblo libio", ha argüido.



En este sentido, la ministra de Exteriores libia, Najla Mangush, ha defendido que el país "avanza del odio a la tolerancia y la cooperación". "Nos reunimos hoy en Trípoli tras el sufrimiento de miedo, desplazamiento y destrucción en Libia", ha sostenido.



"La estabilidad de Libia es inevitable, sin importar el coste, y no hay estabilidad sin soberanía total sobre todos los territorios de Libia", ha resaltado la ministra, según ha informado el diario 'The Libya Observer'.



Las tensiones políticas han ido al alza durante las últimas semanas después de que la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk (este), aprobara una moción de censura contra Dbeibé y posteriormente tramitara de forma unilateral una ley unilateral que implicaría el aplazamiento de las parlamentarias.



Tanto Dbeibé como el Alto Consejo de Estado, con sede en Trípoli, han rechazado estas decisiones de la Cámara de Representantes y han dicho que no tienen validez, ya que no se han alcanzado por consenso ni según los mecanismos contemplados en los acuerdos alcanzados para la transición hacia las elecciones.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por Haftar, leal a las autoridades orientales.