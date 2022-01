Latinoamérica.- La formación berlinesa LUX:NM inaugura este viernes el XIII Ciclo de Música Actual de Badajoz

01-05-2019 Formación LUX:NM. La formación berlinesa LUX:NM inaugura el XIII Ciclo de Música Actual de Badajoz este viernes 22 de octubre a las 20,30 horas en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) en la capital pacense, después de que en la pasada edición no pudiera participar en el ciclo debido a la pandemia. CULTURA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ



BADAJOZ, 21 (EUROPA PRESS)



La formación berlinesa LUX:NM inaugura el XIII Ciclo de Música Actual de Badajoz este viernes 22 de octubre a las 20,30 horas en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) en la capital pacense, después de que en la pasada edición no pudiera participar en el ciclo debido a la pandemia.



En su programa lleva dos estrenos absolutos, encargos del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) a Javier Quislant y Carolina Cerezo, dos compositores españoles con prometedoras carreras.



Formado por una plantilla mixta con electrónica y dirección de sonido, LUX:NM se adentrará en este concierto en músicas "irreverentes, humorísticas y transculturales que abogan por la caída de cualquier frontera estética", según indica la Sociedad Filarmónica de Badajoz en una nota de prensa, en la que ha agregado que este espíritu guía al conjunto berlinés, que elabora sus programas "meticulosamente", en muchos casos en compañía de planteamientos escénicos.



Así, en este concierto en Badajoz interpretarán obras de Jan Brauer, Daniel Brandt, Charlotte Seither y Milica Djordjevic, junto a los estrenos de 'An der Schwelle' del compositor vasco Javier Quislant y 'Habitación en penumbra: un estudio sobre escucha, figuras y enmascaramiento' de la compositora malagueña Carolina Cerezo.



Este mismo programa lo presentará LUX:NM al día siguiente, 23 de octubre, en el Cine-Teatro Municipal de la localidad portuguesa de Elvas a las 18,00 horas.



OBRAS DE ESTRENO DE QUISLANT Y CEREZO



En 'An der schwelle' ('En el umbral'), Quislant trabaja sobre el concepto de "narrativa en suspensión" y "estructura formal modular" que el director Luis Buñuel desarrolla en su película 'La voie lactèe' (1969).



Uno de los principales intereses artísticos de este compositor bilbaíno, que cuenta con varios galardones y ha compuesto para algunas de las más destacadas formaciones de música actual, es explorar el sonido en relación a la literatura y al cine.



Por su parte, la obra de estreno de Carolina Cerezo 'Habitación en penumbra: un estudio sobre escucha, figuras y enmascaramiento' materializa el deseo de la autora de regresar a una escritura puramente sonora e instrumental después de un periodo creativo muy centrado en la música que incluye acción escénica. Ha sido compuesta durante un momento vital de cambio, de movimiento y de transición.



El concepto sonoro que subyace a esta pieza habla de capas sucesivas de sonido que no se dejan escuchar las unas a las otras, y de cómo la escucha percibe elementos de maneras distintas en función de la manera en que estén rodeados.



La malagueña Carolina Cerezo es compositora de música experimental y docente en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, además de directora y 'performer' ocasional. Desarrolla proyectos de corte interdisciplinar que incluyen aspectos teatrales y forma parte del Colectivo E7.2 de Pamplona, que organiza desde hace cinco años el festival interdisciplinar de música After Cage.



LUX:NM



Fundado en 2010 por solistas para crear programas de música de cámara versátiles en una instrumentación de sonido flexible, LUX:NM es un grupo sin director que se dedica a la interpretación y a desarrollar proyectos musicales interdisciplinares, al tiempo que mantiene un compromiso con el encargo de nuevas obras.



LUX:NM toca en importantes escenarios y festivales, incluyendo el Otoño de Varsovia, el Festival Mundial de Nueva Música, Hcmf, el Festival Ultraschall, Infektion!Festival, Festival de Música contemporánea de Chile, Elbphilharmonie Hamburg, Sacrum Profanum, Groudswell CA, BASF o Gasteig, entre otros, y destacan sus Producciones propias y que en 2017 su álbum 'Luxus' recibió el Premio de la Crítica Discográfica Alemana.



Se trata del primer concierto del XIII Ciclo de Música Actual de Badajoz que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el CNDM (unidad del INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte) y con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB-Ibercaja.



El programa se desarrollará hasta el 13 de mayo de 2022 e incluye 13 conciertos a cargo de 11 formaciones y el estreno absoluto de 13 obras, entre las que se encuentran las de los compositores extremeños José Ignacio de la Peña y Natalia G. Iglesias. Tanto los conciertos como el programa pedagógico del Ciclo de Música Actual llegarán a localidades de la provincia como Don Benito, Mérida, Azuaga, La Nava de Santiago, Villafranca de los Barros y el municipio portugués de Elvas.