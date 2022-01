Latinoamérica.- El Festival de Cine desvela seis de los primeros largometrajes que competirán por el Colón de Oro

21-10-2021 Fotograma de la película 'El hoyo en la cerca'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO



HUELVA, 21 (EUROPA PRESS)



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 47 edición entre los días 12 y 19 de noviembre, ha desvelado seis de las películas que competirán por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial de Largometrajes.



Se trata, según ha informado el certamen en una nota de prensa, de los títulos 'Bandido', de Luciano Juncos (Argentina, España, 2021); 'Deserto particular', de Aly Muritiba (Brasil, 2021); 'El pa(de)ciente', de Constanza Fernández (Chile, 2021); 'El otro Tom', de Rodrigo Plá y Laura Santullo (México, EEUU, 2020); 'El hoyo en la cerca', de Joaquín del Paso, (México, Polonia, 2021) y '9', de Martín Barrenechea y Nicolás Branca (Uruguay, Argentina, 2021).



Los títulos seleccionados suponen una representativa muestra del panorama cinematográfico iberoamericano más actual, pues entre las películas hay producciones de Argentina, España, Brasil, Chile, México y Uruguay.



Luciano Juncos, director y guionista nacido en Córdoba (Argentina) en 1991, desembarca en el Festival de Huelva con su segundo largometraje, 'Bandido' (Argentina, España).



La película dramática de ficción se construye sobre la historia de Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Debido a un incidente, Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión. La película cuenta con Osvaldo Laport como protagonista.



Aly Muritiba (Brasil, 1979) dirige 'Deserto particular', una producción brasileña sobre la obsesión amorosa, que ha obtenido el Premio del Público en la Jornada de los Autores del reciente Festival de Venecia, donde se estrenó mundialmente.



Director de varios cortometrajes que han pasado por festivales como Cannes y Venecia, Muritiba fue galardonado en Montreal con el Premio Zenith de Ópera Prima por su primer largometraje, 'Para mi amada muerta' (2015). Su anterior largometraje, 'Rust (Ferrugem)' (2018), pasó por Sundance y el Festival de San Sebastián (Horizontes Latinos).



'Deserto particular' presenta la historia de Daniel, un policía que es apartado de su puesto y decide viajar al norte de Brasil para buscar a su amor virtual, aparentemente desaparecida. El elenco está encabezado por Antonio Saboia y Pedro Fasanaro.



'El pa(de)ciente' es la apuesta con que la chilena Constanza Fernández compite en el Festival de Huelva. Economista, guionista y realizadora, Fernández dirigió una de las primeras películas LGBT en Chile que fueron distribuidas en Reino Unido y EEUU, 'Mapa para conversar' (2011).



En esta ocasión, la directora cuenta la historia del doctor Sergio Graf (Héctor Noguera), que ha de enfrentarse al sistema de salud chileno desde el lado del paciente, tras ser diagnosticado con un síndrome que le paraliza progresivamente el cuerpo. Sergio luchará por jugar un rol activo en su sanación hasta finalmente darse por vencido ante el sistema sanitario. El proceso supone un viaje hacia la vulnerabilidad y una oportunidad de reconciliación con su entorno más cercano: su familia.



Los uruguayo-mexicanos Rodrigo Pla y Laura Santullo, director y guionista, respectivamente, forman una de las parejas más productivas de la cinematografía mexicana. Juntos han firmado varios largometrajes, como 'Un monstruo de mil cabezas' (2015), con la que compatieron en Orizzonti Venecia, 'La demora' (2012) y 'La zona' (2007).



Ahora llegan a Huelva con 'El otro Tom' (México, EEUU), la historia de Elena (Julia Chavez) y su hijo Tom (Israel Rodriguez). Tom es diagnosticado con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y un accidente con su medicación hace que Elena se ponga en guardia ante los riegos de dichos fármacos. Rodada en EEUU en inglés, la película ha tenido una excelente acogida en el Festival de Venecia, donde tuvo lugar su premiere mundial (Sección Orizzonti).



La producción cinematográfica mexicana también estará representada por la película de Joaquín del Paso 'El hoyo en la cerca', en coproducción con Polonia, una de las películas que más impacto ha generado en el reciente Festival de Venecia.



Desde que finalizó su formación en Cinematografía en la Escuela Nacional de Cine de Lódz, Polonia, Del Paso se interesó por el fomento de creación audiovisual a través la cooperación internacional. De ahí que fundara Amondo Films, un colectivo de cine con sede en Varsovia, Ciudad de México y Delhi, cuyo objetivo es crear películas a través de coproducciones. Su primer largometraje, 'Maquinaria panamericana' (2016), se estrenó en el Foro de la Berlinale y ganó el premio al mejor largometraje en Guanajuato.



Con 'El hoyo en la cerca', del Paso hace crítica social a través de oscuro thriller psicológico. La película presenta a los chicos de un exclusivo campamento de verano, que descubren un hoyo que desencadena una serie de eventos inquietantes. Entre el reparto se encuentran nombres como Rafael Ayala, Dante Carrillo y Giovanni Conconi.



Uruguay y Argentina presentan '9', ópera prima de Martín Barrenechea y Nicolás Branca como directores. La película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine Iberoamericano.



A través del deporte, los realizadores muestran el viaje de madurez del joven protagonista. Christian (Enzo Vogrincic) es un jugador que se proyecta como una gran figura del fútbol mundial. Vive aislado en un entorno lujoso y solitario, asediado por los fanáticos, presionado por la prensa y condenado a cumplir compromisos pautados por su padres que oficia también de representante. Crhistian siente por primera vez la necesidad de escapar.