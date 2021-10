La producción de hidrocarburos en Argentina superó marcas históricas

Clientes compran combustible en una estación de gasolina en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/David Fernández

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- La producción de hidrocarburos en Argentina superó récords históricos que no obtenían desde la prepandemia, informó este miércoles en un comunicado oficial la Secretaría de Energía del país.

De acuerdo con el documento, en septiembre pasado extrajeron 533.0000 barriles de petróleo diarios, el más alto en cinco años, además estiman que para octubre próximo alcancen los 545.000 barriles al día, números que no se obtenían desde el 2014.

Superó en un 2,8 % a la de agosto pasado y en un 11 % al mismo mes del año pasado, también se produjo un 9,5 % más de petróleo no convencional durante septiembre pasado y un 53,2 % más en comparación al mismo mes en 2020.

“La producción total de petróleo ya supera los valores prepandemia en un 1.1%, mientras que la producción de petróleo no convencional supero esos valores en un 43%”, indicaron en el aviso oficial.

Por otro lado, se generó 68.1 millones de metros cúbicos de gas no convencional por día, por tercer mes consecutivo, además el gas total alcanzó la segunda mayor producción de los últimos 12 años con un total de 133 millones de metros cúbicos diarios.

“Esto significa más puestos de trabajo, más pymes incorporadas en la cadena de valor, más tecnología y valor agregado nacional, y más divisas que ingresan al país”, resumió el secretario de Energía, Darío Martínez.

En el caso del gas no convencional el crecimiento interanual fue del 30,9 %, mientras que del hidrocarburo total creció en un 7,9 %.

“Comparando los datos con los arrojados prepandemia la actividad sigue en alza: 3.8 % más de gas total y 22 % más de producción de gas no convencional que en febrero del 2020”, afirmaron en el escrito.

Martínez aseveró que “mientras el mundo sufre una crisis por falta de gas, en Argentina hemos logrado frenar el declino del sector, con reglas claras y previsibilidad, recuperando puestos de trabajo y generando más inversión”.