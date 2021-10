La OTAN aprobará un fondo de mil millones de euros en tecnologías innovadoras

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este jueves en Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 21 oct (EFE).- Los ministros de Defensa de la OTAN prevén dar luz verde en su reunión de este jueves a objetivos de capacidades que les permitan ser más resilientes ante amenazas, así como a un fondo que les permita invertir unos 1.000 millones de euros en tecnologías innovadoras.

“Los ministros de Defensa acordarán hoy un nuevo juego de objetivos de capacidades para los aliados; también un plan general para la defensa del área euroatlántica y asegurarse de que las fuerzas armadas están en el lugar adecuado en el momento adecuado”, indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, a su llegada a la reunión.

Apuntó asimismo que esperan aprobar la primera estrategia de la OTAN sobre inteligencia artificial.

“Los aliados de la OTAN cada vez están más al tanto de la importancia de la resiliencia a las vulnerabilidades de las cadenas de suministro (…) Eso es parte de lo que vamos a abordar como aliados juntos”, indicó Stoltenberg.

El político noruego se refirió en concreto a las “consecuencias” que el poder de China puede tener para la seguridad euroatlántica.

“Todo está relacionado con la importancia de las infraestructuras críticas, las líneas de suministro y asegurar que tenemos la posibilidad de garantizar equipos y materiales, los suministros que necesitamos para nuestra defensa también en tiempos de crisis”, dijo Stoltenberg.

PRIMER BALANCE SOBRE AFGANISTÁN

Los ministros también abordarán hoy la retirada a mediados de agosto pasado de las tropas internacionales de Afganistán, y según el secretario general, ésta será la “primera oportunidad” para que los ministros hablen de las “lecciones”.

En todo caso, advirtió de que aún “es muy pronto” y que todavía están “en mitad del proceso de sacar lecciones” del fracaso en Afganistán, que tras 20 años de ocupación extranjera volvió a manos de los talibanes.

“Había un dilema muy difícil en Afganistán: o irse y arriesgarse a que volvieran los talibanes -teníamos claro ese riesgo-, o quedarse y arriesgarnos a tener más muertes, más combates, más violencia, teniendo que incrementar el número de tropas en la OTAN en Afganistán”, explicó.

Para Stoltenberg, el proceso de aprender lecciones “tiene que estar centrado en lo que no funcionó pero también en lo que funcionó”.

“Es una tragedia para el pueblo afgano que hayan vuelto los talibanes, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que se lograron significantes logros”, señaló, y agregó que permanecerán “vigilantes” para que los talibanes cumplan los compromisos en contra del terrorismo y para que pueda salir del país quien lo desee.

POLÍTICA NUCLEAR

Ya mañana, los ministros aliados se reunirán con representantes de sus socios Suecia y Finlandia, así como de la Unión Europea.

Además, se reunirá el grupo de planificación nuclear de la OTAN, el principal órgano de la Alianza que analiza cuestiones específicas asociadas con las fuerzas nucleares, en el que únicamente Francia decidió no participar.

“El objetivo de la OTAN en es un mundo sin armas nucleares, pero mientras haya armas nucleares, la OTAN tiene que mantener un disuasor nuclear porque no creemos en el desarme unilateral nuclear”, recalcó Stoltenberg, quien apuntó a los arsenales de Rusia, China o Corea del Norte.