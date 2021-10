La Fed debería permitir que su hoja de balance disminuya en los próximos años: Waller

21 oct (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos debería permitir que su hoja de balance de 8 billones de dólares se reduzca en los próximos años, dijo el jueves el gobernador de la Fed Christopher Waller.

"No hay ninguna razón para mantenerlo tan voluminoso, así que ¿por qué no dejar que se agote naturalmente a medida que los valores vencen?", expresó. "¿(Por qué no) dejar que el balance general se reduzca a otro nivel tamaño más pequeño y de esa manera tenga más espacio si lo necesita? ... para más tarde volver a subirlo", dijo Waller en un evento virtual organizado por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras.

El funcionario de la Fed añadió que una gran fracción de la hoja de balance podría eliminarse en los próximos años sin causar problemas a la economía.

Waller también reiteró los comentarios hechos a principios de semana sobre la inflación, al afirmar que si los aumentos de precios continúan al ritmo actual en los próximos meses, es posible que las autoridades del banco central deban adoptar "una respuesta más agresiva de política monetaria" en 2022.

Se prevé que la Fed comenzará a recortar sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de activos en noviembre, a medida que se aleja de las políticas de emergencia implementadas para proteger a la economía del impacto de la pandemia del COVID-19. (Reporte de Lindsay Dunsmuir. Editado en español por Marion Giraldo)