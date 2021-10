La crisis energética es una manifestación de que el capitalismo no funciona, dice Putin

Vladimir Putin, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Moscú, 21 oct (EFE).- La actual crisis en el mercado energético es una manifestación de que el capitalismo no funciona, porque los elevados precios del gas demuestran que el sector no puede regularse por sí mismo, dijo hoy el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Lo que podemos ver ahora mismo en los mercados energéticos (...) es una manifestación de que el capitalismo no funciona", dijo durante su intervención de la décimo octava reunión anual del club de debate Valdái en Sochi.

"El mercado puede regularse por sí mismo, pero 1.500 dólares por mil metros cúbicos de gas, ¿cómo puede regularse por sí mismo?", se preguntó Putin.

El presidente ruso reiteró que los contratos de largo plazo como los que ofrece Rusia son más estables y previsibles que el mercado al contado por el que apuesta la Unión Europea (UE).

"Los que reciben gas con contratos de largo plazo pagan cuatro veces menos", insistió.

Señaló que el déficit de gas en Europa puede alcanzar 70.000 millones de metros cúbicos.

Reiteró que "Rusia no tiene nada que ver" con el déficit y con los elevados precios del gas en Europa, porque Gazprom ha aumentado sus suministros a Europa un 8,7 % o 11.000 millones de metros cúbicos frente a EEUU que los está reduciendo.

"¿Podemos bombear más gas?, sí podemos", dijo Putin, y añadió que el primer hilo del gasoducto Nord Stream 2 -que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico- está ya lleno de gas.

El segundo hilo quedará llenado en diciembre, añadió.

"En cuanto esté lleno el segundo hilo y en cuanto recibamos la autorización del regulador alemán, al día siguiente comenzaremos los suministros de gas", recalcó.

Recordó que se tratará de 55.000 metros cúbicos, lo que "es una gran cifra teniendo en cuenta el déficit en Europa" de gas.

En todo caso, recalcó Putin, no solo la crisis energética muestra que el capitalismo "ha llegado a sus límites, se ha agotado".

"En todas partes, incluso en los países y las regiones más ricas, la distribución desigual de la riqueza conduce a agravar la desigualdad", dijo.

El mandatario sostuvo que, cuando todo va bien, "casi todas las economías del mundo y los actores de la actividad económica exigen más libertades y menos participación del Estado".

"Solo cuando esos actores se enfrentan a dificultades globales, todos piden al Estado que intervenga", añadió.

"Lo recuerdo muy bien cuando afrontamos en 2008-2009 la crisis financiera global", recalcó el presidente, quien entonces ejerció de primer ministro y recordó los rescates de grandes empresas rusas, una inyección que luego tuvieron que devolver al Estado.

Putin dijo que probablemente hay que "mirar la experiencia de otros" para comparar las capacidades del Estado y el mercado.

En opinión de Putin, China es un buen ejemplo, "porque el Partido Comunista de China tiene un papel de liderazgo, pero las instituciones económicas funcionan aún así de manera muy eficaz".

"No hay recetas prefabricadas. El capitalismo salvaje tampoco funciona. Creo que lo he confirmado con ejemplos", recalcó.

A juicio de Putin, el "conservadurismo moderado es el principio más razonable" en las condiciones actuales.