JJ.OO.- La RFEDI da su "total apoyo" a la candidatura olímpica de Pirineos-Barcelona 2030

13-03-2017 Regino Hernández y Lucas Eguibar celebran la plata en el Mundial de Sierra Nevada en 2017.. El presidente de la RFEDI-SPAINSNOW, May Peus España, ha expresado su "total apoyo" a la candidatura olímpica Pirineos-Barcelona para los Juegos de invierno de 2030 y ha puesto la federación a disposición del COE, CSD y los gobiernos territoriales de las Comunidades Autónomas implicadas.



Los deportes de invierno españoles con sus clubes y federaciones autonómicas confían en esta gran cita como un "impulso deportivo necesario" para el sector, cuya base organizativa junto con las estaciones de esquí de España, atesora la exitosa celebración de diferentes pruebas de la Copa del Mundo y Mundiales en España.



Para la RFEDI este evento sería el "espaldarazo definitivo" para situar la nieve de España en el mapa internacional y a la vez promover la economía de las zonas de montaña evitando la despoblación y manteniendo el equilibrio territorial.



La candidatura olímpica Pirineos-Barcelona 2030 incluirá el Pirineo Catalán y Aragonés, además de otras sedes para los deportes de hielo en ciudades de ambas comunidades autónomas.



"Los Juegos Olímpicos son el evento de máximo nivel para cualquier deportista, son un punto de inflexión definitivo tanto para el desarrollo deportivo como para el social y económico. Es muy importante tener el respaldo de todas las partes implicadas, desde las instituciones públicas, hasta las federaciones deportivas. Confío y me consta que el Comité Olímpico Español hará todo lo posible para que los JJOO recalen en 2030 en los Pirineos", manifestó el presidente RFEDI, May Peus España.



El presidente de la RFEDI confía en que la concesión de los Juegos de Pirineos-Barcelona 2030 permitiría conseguir unos equipos competitivos a primer nivel en todas las modalidades. En la última década los deportes de nieve españoles han conseguido 5 medallas mundialistas y un bronce olímpico, el de Regino Hernández en los Juegos de PyeongChang 2018.



España ha albergado pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino y snowboard, 3 mundiales FIS, un Festival Olímpico de la Juventud y 3 Universiadas. Muchos de estos eventos se han celebrado la última década con un éxito organizativo y la aprobación de la Federación Internacional de Esquí (FIS).