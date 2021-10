Jagoba Arrasate: “La sala de máquinas va a ser muy importante”

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, durante el encuentro correspondiente a la novena jornada de primera división. EFE/Doménech Castelló.

Pamplona, 21 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha puesto su foco en la “sala de máquinas” de cara al choque de mañana ante el Granada, una zona central “muy importante” en la que ambos conjuntos poseen una de sus grandes fortalezas.

“Cuando estás en buena dinámica lo que quieres es prolongar eso. Vamos a tratar de hacer un buen partido porque nos ilusiona muchísimo que se hayan agotado las entradas para mañana y que la gente tenga ganas de ir a El Sadar”, ha afirmado Arrasate en conferencia de prensa al ser preguntado sobre la posibilidad de lograr la cuarta victoria consecutiva con su afición alentando desde las gradas.

El entrenador rojillo ha quitado presión a sus jugadores por el hecho de que mañana puedan colocarse en la primera posición de la tabla, “algo que ahora mismo no es importante”, y ha asegurado que solo están “motivados” por ponerse con 20 puntos empatados con la Real Sociedad.

El de Berriatua ha comentado sobre el buen balance puntos y la buena dinámica que acumulan que “cuesta mucho inflar el globo y, en cambio, se pincha enseguida". "Hemos hecho cosas bien, pero siempre hemos respetado al rival, es lo primero que tenemos que hacer para estar más cerca de ganar mañana”, aseguró.

“Habrán sido tres semanas en las que su entrenador haya profundizado en su idea, porque hasta este curso llevaban tres años con un mismo preparador”, ha explicado sobre cómo habrá trabajado el Granada durante el paréntesis de tres semanas que lleva sin competir.

“Han tenido un calendario muy complicado y los últimos partidos, en función de lo que necesitaban, igual han cambiado esa forma de jugar para adaptarse a otra cosa. El cambio sí que se ve”, ha anotado Arrasate sobre las primeras jornadas de Robert Moreno al frente del Granada.

Arrasate ha hablado de la esencial importancia de “minimizar al rival”, característica rojilla a valorar que mañana volverá a tener especial relevancia ante un equipo que ha conseguido empatar frente a rivales de renombre como Barcelona, Valencia o Villarreal.

En cuanto a la enfermería, el técnico ha anotado que Kike García “se ha recuperado muy bien”, mientras que Ante Budimir ha hecho todo el trabajo con el grupo, al igual que el central canario Aridane.

Este viernes, se cerrará el año del centenario, y Arrasate ha lamentado no haber podido celebrarlo y vivirlo ante su afición el curso pasado, añadiendo que en lo deportivo “ha sido bueno”.

Sobre Chimy Ávila ha dicho: “Los dos sabemos qué ha vivido. Me alegré muchísimo por él y él por dar los tres puntos al equipo. Fue algo que nos surgió a los dos, ahí quedará la foto que tiene un trasfondo mirando hacia atrás”, ha rememorado sobre el abrazo que se dio con el jugador el pasado domingo en Vila-Real tras el tanto del argentino, un gol que puede significar “el inicio de algo bonito”. EFE

1011911

le/mg/og