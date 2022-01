Israel/Irán.- Un ministro de Israel dice que "una confrontación con Irán es sólo cuestión de tiempo, y no mucho"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, ha afirmado este jueves que "una confrontación con Irán es una cuestión de tiempo, y no mucho tiempo", mientras que ha vuelto a cargar contra Teherán por su programa nuclear.



Lieberman ha manifestado en una entrevista al medio israelí Walla que "ningún movimiento diplomático o acuerdo detendrá el programa militar de Irán". "Ven que Corea del Norte, pese a los movimientos diplomáticos, intensifica (sus acciones) sin precedentes", ha argüido.



"El pueblo judío no debe vivir de ilusiones. Hitler escribió su libro (Mein Kampf) en 1923 y luego se hizo con el poder. Este es un problema de la comunidad internacional, pero ante todo es nuestro, porque han dicho que su política es destruir a Israel, y lo dicen en serio", ha manifestado.



Lieberman, quien fue ministro de Exteriores en dos ocasiones --de 2009 a 2012 y de 2013 a 2015-- y titular de la cartera de Defensa entre 2016 y 2018, se ha mostrado en el pasado muy crítico con Irán y sus programas nuclear y balístico.



A principios de octubre, el jefe del Ejército de Israel, Aviv Kohavi, aseguró que el país mantendrá sus operaciones "para destruir las capacidades de Irán", incluido su programa nuclear, tras las críticas de Teherán sobre la supuesta implicación israelí en varios actos de sabotaje.



Las palabras del ministro israelí han llegado menos de una semana después de que las autoridades iraníes criticaran a la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) por su "silencio" y "negligencia" en torno al programa nuclear de Israel y resaltaran que esta postura "envía un mensaje negativo" a los países miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.