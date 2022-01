Infosalus.- OMS estima la pérdida de 150.000 sanitarios en el mundo desde enero de 2020 e insta a los gobiernos a protegerlos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado este jueves que desde el comienzo de la pandemia, enero de 2020, cerca de 150.000 sanitarios han perdido la vida por el virus, por lo que ha instado a los gobiernos a proteger a los profesionales porque "la fuerza de cada sistema sanitario son ellos".



Por ello, la OMS ha publicado una declaración en la que llama a la acción a los países a proteger a los sanitarios. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha lamentado esta cifra y ha recordado que los sanitarios "deben ser prioritarios a la hora de recibir la vacuna" y es que, tal y como ha señalado, solo dos de cada cinco profesionales en el mundo han recibido la pauta completa de la vacunación.



Además, la situación se agrava por la diferencia entre las regiones, puesto que en África la pauta completa de los sanitarios no llega a uno de cada diez profesionales mientras que en Europa se superar más del 80 por ciento.



"Exhortamos a que mejoren los países el seguimiento y rastreo de casos entre los sanitarios. Pedimos a los gobiernos que aseguren la protección del personal sanitario y que estén respaldados con unas buenas condiciones laborales", ha clamado Adhanom.



En esta reunión también ha participado la presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Annette Kennedy, quien ha sido muy crítica con la gestión de los gobiernos, a los que ha tildado de "incapaces" de proteger a los sanitarios, "quienes han sacrificado sus vidas por los demás", y ante esta situación se ha cuestionado: "¿Acaso la vida de los sanitarios significa tan poco?".



"Los gobiernos tienen la obligación de cuidar y salvaguardar la vida de los profesionales. Son el recurso más valido que hay. El mundo sin ellos no está preparado para la pandemia", ha arremetido.



Asimismo, ha denunciado que durante año y medios los profesionales han tenido que trabajar sin la equipación adecuada y ha puesto de manifiesto su sorpresa ante "la ausencia de alguna investigación ante la pérdida de vidas sanitarias". "No somos validos para la sociedad, hay algo que está fallando y todos tenemos la responsabilidad", ha zanjado.



Estos datos han sido proporcionados por los estados aunque, tal y como ha evidenciado la presidenta de la Asociación Médica Mundial, Heidi Stensmyren, "algunos no han ofrecido sus datos" y ha expuesto que la transparencia y la información "deben formar parte del trabajo del sistema internacional" y ha dejado entrever la posibilidad de crear "un tratado de pandemias".



"La pandemia ha evidenciado las carencias del sistema. Ha habido falta de material, de personal, y ahora ha empeorado con menor número. No hemos sido lo suficientemente resilientes. La salud no es un coste sino una inversión", ha manifestado.



DESIGUALDAD EN LA VACUNACIÓN



Por otro lado, la vacunación también ha sido un tema sobre el que se ha abordado, puesto que la próxima semana habrá una reunión en Roma del G20 para desarrollar esta cuestión. Sin embargo, Tedros Adhanom ha señalado la desigualdad existente entre los países, debido a que los que más ingresos poseen han administrado más vacunas de refuerzo que aquellas que se han inoculado en los países con menos ingresos.



"En los próximos meses habrá un gran número de dosis y así poder garantizar que el 40 por ciento de la población mundial esté vacunada", ha anunciado.



En este sentido, el director general de la OMS ha apuntado a que tres cuartas partes de los países tienen problemas de suministros mientras que el resto tiene problemas para administrar las vacunas, por lo que ha pedido a los principales países que cumplan con sus compromisos y respalden "sus locuciones con acciones".



"Los países del G20 se han comprometido a proporcionar 1.200 millones de vacunas pero solo una pequeña parte se ha suministrado mediante COVAX. No podemos tener igualdad sin transparencia", ha subrayado, antes de confirmar que en los próximos días, previo a la cumbre del G20, la OMS publicará un nuevo plan estratégico que establecerá los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de vacunación.



"Lo que tiene que ocurrir está claro, los países que han cumplido su objetivo, deben dar su puesto a otros países y situarse a la cola de la vacunación", ha concluido.



En relación a esto, el embajador de la OMS para la Financiación Mundial de la Salud, Gordon Brown, ha reconocido que los próximos días serán "decisivos" para saber si los países del G20 cumplen su palabra. En caso de no hacerlo, Brown prevé "una crisis ética" que significará "perder la oportunidad de salvar millones de vidas"



"Hay que acabar con esta división trágica. Tenemos que actuar con decisión, el G20 debe reaccionar y pasar las vacunas del norte al sur global. Las organizaciones científicas han estimado que habrá 200 millones de casos de COVID en los países no protegidos. Solo el 1,4 por ciento de las personas adultas en África han sido vacunadas y hay 18 países que solo han vacunado al uno por ciento de su población", ha explicado.



AUMENTO DE CASOS EN PAÍSES COMO REINO UNIDO



En relación al aumento de los casos como Reino Unido o Azerbaiyán, la OMS ha recalcado que el virus sigue estando presente y ha recordado su complicación "a pesar de tener la pauta completa" pero no han mostrado su preocupación, puesto que, la incidencia puede ser alta pero los niveles de hospitalización no son para alarmarse.



"Es normal que se expanda el virus y que haya más casos. Las vacunas son muy efectivas para evitar la hospitalización. Esto coincide con el invierno, donde seguramente veremos una gran tasa de infección por lo general, ya que habrá más gente en interiores y esto ayuda a que se expanda el virus", han aseverado.