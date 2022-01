India/Nepal.- Más de un centenar de muertos a causa de las fuertes inundaciones en India y Nepal

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Al menos 131 personas han muerto y decenas se encuentran en paradero desconocido en India y Nepal a causa de las fuertes inundaciones registradas durante los últimos días en ambos países.



En Nepal, que ha registrado numerosos corrimientos de tierra, se han notificado por el momento 77 decesos y 26 desaparecidos, según datos del Ministerio del Interior, que ha alertado de que la cifra supera la de las víctimas mortales detectadas tras el primer mes de la época de lluvias monzónicas de este año, cuando fallecieron 61 personas.



Las precipitaciones de esta semana han sido achacadas a condiciones ciclónicas en la bahía de Bengala, en la costa este de India. La tendencia, según las autoridades, ha ido en aumento después del mes de julio.



El Gobierno ha atribuido estos "aberrantes monzones" al cambio climático, tal y como ha informado el diario 'The Kathmandu Post'. "Hemos experimentado unas lluvias intensas y extremas que solo pueden estar relacionadas con el cambio climático. Estamos siendo testigos de una gran cantidad de lluvia en muy poco tiempo, lo que provoca la pérdida de vidas y propiedades", ha dicho Bed Nidhi Janal, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.



Entre mediados de junio y octubre han muerto en el país 136 personas, mientras que otras 45 siguen desaparecidas y 144 han resultado heridas en eventos relacionados con las precipitaciones e inundaciones.



El primer ministro, Bahadur Deuba, ha anunciado que se procederá a la entrega de más ayudas una vez se haya analizado el daño provocado por las inundaciones en varios puntos del país, según el diario 'The Rising Nepal'.



Para ello, ha dicho, el Gobierno ha tomado medidas para hacer frente a las pérdidas provocadas por las lluvias. "Esta es una pérdida irreparable para Nepal y voy a inspeccionar las áreas afectadas", ha recalcado.



INDIA REGISTRA MEDIO CENTENAR DE MUERTOS



En India, por otra parte, la cifra de fallecidos por las fuertes lluvias registradas este semana ha ascendido a 54. Entre los fallecidos --todos ellos registrados en el estado de Uttarajand, en el norte del país-- la mayoría ha perecido en el distrito de Nainital, el más afectado.



En Champawat se han notificado otras ocho muertes, mientras que Almora ha informado del fallecimiento de seis personas, tal y como ha recogido el diario 'The Hindustan Times'. Las autoridades han informado de se encuentran sobrevolando la zona para analizar la verdadera situación en el terreno.



Mientras, la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) ha destacado que se ha logrado rescatar a 1.300 personas de las zonas más afectadas gracias al despliegue de casi una veintena de equipos en Uttarajand.



A medida que las condiciones meteorológicas mejoran, las autoridades estatales han permitido a los peregrinos que se disponían a llegar a Char Dham, las 'cuatro moradas' de los dioses, seguir su camino.