Giovinazzi reconoce que "no es fácil" correr sin tener asegurado un asiento

El italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). EFE/EPA/Mark Sutton / POOL

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- El italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) reconoció antes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que "no es fácil" correr sin tener asegurado un asiento para la próxima temporada.

Alfa Romeo contará en 2022 con el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas en sustitución de Kimi Raikkonen y todavía no ha sido confirmado quién le acompañará.

"Seguro que no es fácil", confesó Giovinazzi sobre su situación. "Si les hace esta pregunta a todos los pilotos, responderán que no es fácil; quieres saber qué harás el próximo año, si estás aquí o no", añadió en declaraciones que recoge la web oficial de la Fórmula 1.

"Pero como ya dije muchas veces, para mí, en septiembre y octubre, siempre ha sido así, siempre con la duda sobre lo que haré la próxima temporada. El problema no está en mis manos, así que no es mi decisión. Lo que puedo hacer es conseguir los resultados, ser rápido y luego ver qué decidirá (Alfa Romeo)", sostuvo.

Giovinazzi no quiso profundizar sobre si desobedeció órdenes de equipo en el Gran Premio de Turquía sobre intercambiar posiciones con Raikkonen.

"Creo en mi equipo, ellos creen en mí, así que lo único importante ahora es que sumemos puntos. Esto es lo que queremos todos nosotros y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo desde aquí en Austin", dijo sobre la carrera de este fin de semana en el Circuito de las Américas, decimoséptima prueba del calendario de la Fórmula 1.