Fútbol.- LaLiga sigue con su plan de comercialización de los derechos de TV frente al informe "no vinculante" de la CNMC

LaLiga sigue con su plan de comercialización de los derechos de televisión porque "favorece la competencia" frente al informe que considera "no vinculante" que ha hecho público la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, según la patronal, está basado en resoluciones de la Unión Europea de 2010.



Así se desprende de la carta remitida este jueves por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y a la que ha tenido acceso Europa Press, sobre el informe de la CNMC acerca de las bases presentadas por la patronal para la comercialización de los derechos audiovisuales en el ámbito residencial en España.



En la misiva se indica a los clubs que las las conclusiones emitidas por CNMC tienen un carácter "no vinculante", por lo que no afecta al procedimiento de comercialización de los derechos audiovisuales del mercado residencial en España, "sin perjuicio de que LaLiga analizará detenidamente las recomendaciones realizadas".



Además, las conclusiones de dicho informe se apoyan, añade la carta, en aspectos ya analizados en otros anteriores, planteando como principal novedad su discrepancia respecto a la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de hasta cinco temporadas.



En este sentido, desde LaLiga se tiene la "convicción" de que atendiendo el contexto económico y tecnológico actual se facilitará un mayor acceso al fútbol de los aficionados en mejores condiciones y precio, permitiendo la posibilidad de participación a un mayor número de operadores, y facilitando la amortización de la inversión, "argumentos que han sido respaldados por diversos informes jurídicos y financieros realizados por expertos en la materia y que avalan la conformidad al derecho de la competencia de tal planteamiento".



Por otra parte, para LaLiga en dicho informe se reconoce que la estructura novedosa de opciones y lotes planteada por la patronal tiene el objetivo de permitir que un mayor número de operadores puedan optar por adquirir, directamente de LaLiga, los contenidos audiovisuales ofertados.



Se introduce así una "dinámica competitiva mayor" que la que se ha producido en los últimos procesos de comercialización, y se favorece "un mejor y más amplio acceso a los potenciales consumidores al producto audiovisual que comercializa LaLiga".



LaLiga considera que esta "disruptiva configuración" de opciones y lotes, que se presentará en los próximos días, respeta las normas de competencia fijadas desde de la UE y favorece una "mayor competencia" entre los operadores, "lo que conllevará una mejor distribución del producto audiovisual del fútbol, facilitando el acceso a más aficionados y a precios más competitivos".



Fuentes de LaLiga indicaron a Europa Press que el informe "no es vinculante" y está basado en resoluciones de la UE de 2010 y que el mercado "es diferente", que la oferta por 5 años favorece la "competencia", la "distribución" y el "precio menor" a los consumidores, así como recordaron que Francia y Alemania ya ofrecen sus 'paquetes' de televisión a 4 temporadas.



"A tres años iría un solo interesado y el precio bajaría entre un 20 y un 25 por ciento, mientras que de 3 a 5 años habrá varios y la cifra se igualará o estará en un más o menos 2 por ciento", apuntaron.



La CNMC rechazó este jueves que LaLiga venda sus derechos audiovisuales en contratos de hasta cinco años de duración, tal y como contemplaba el pliego que la patronal del fútbol español presentó ante dicho organismo, ante la apertura del proceso de comercialización que prevé abrir este viernes 22 de octubre.



Competencia indica que "se debería eliminar la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas", una novedad introducida por LaLiga, ya que los contratos anteriores se habían firmado por tres años.