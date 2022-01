Fútbol.- Ansu Fati: "Nadie va a igualar a Leo, tengo que seguir mi camino"

20-10-2021 El jugador del FC Barcelona Ansu Fati DEPORTES FCB



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha asegurado que llevar el dorsal '10' heredado de Leo Messi no es una "presión" sino una "motivación" y ha añadido que debe hacer su camino sin compararse con un Messi al que nadie podrá igualar, y ha asegurado que tiene que mejorar en todo.



"Estoy muy agradecido al club para que, junto a los capitanes, haya confiado en mí. Para mí no es ninguna presión el '10' porque nadie va a igualar lo que ha hecho Leo. Tengo que seguir mi camino", manifestó en rueda de prensa.



Ansu Fati, blaugrana hasta 2027, celebró la renovación y lo hizo en un acto en el aseguró estar "muy tranquilo". "Me siento muy querido, es lo que más valoro, y para mí no es una presión sino una motivación el querer levantarme cada día para mejorar y es lo que hago", reiteró.



"Gracias al 'presi' por confiar en mí y darle la oportunidad de seguir aquí unos años más, siempre ha sido mi sueño jugar y triunfar aquí. Voy a trabajar cada día más para intentar mejorar como persona y como jugador para darle al club lo que necesita de mí", aseguró el delantero.



Además, calificó de "sueño" el poder renovar y el poder verse en un vídeo, preparado por el club para esta ocasión, en el que se le comparó con Xavi, Messi, Iniesta o Puyol. "Aún no he hecho nada y tengo que seguir trabajando para marcar mi camino y ojalá pueda hacer algún día la carrera que hicieron ellos", reconoció.



EL BARÇA, PRIMERA OPCIÓN



El futbolista desveló que tuvo ofertas de otros clubes pero que su primera opción era y es el Barça. "Desde el primer día le dije a Jorge Mendes que mi primera opción era quedarme en el Barça, lo entendió a al perfección y hemos podido llegar a un acuerdo. Sí puede ser que haya tenido ofertas de fuera pero mi ilusión y primera opción siempre ha sido triunfar aquí", manifestó.



"Me queda mucho margen de mejora, sobre todo para escuchar a la gente del club que te quiere ayudar. Me gustaría mejorar en todo, para mí todavía no he hecho nada, estoy empezando mi carrera y tengo que potenciar aún más lo que tengo. Eso lo conseguiré con trabajo diario", comentó, sobre su objetivo inmediato tras lograr la renovación.



Además, sobre la lesión de rodilla que le tuvo un año sin jugar, aseguró que está olvidada. "Nunca tuve la duda de que iba a volver a jugar. Hace años pasé algo similar y eso me ayudó a valorarlo todo. El tiempo lo cura todo, estaba muy motivado por volver a jugar y sabía que lo iba a conseguir", aseguró. "La rodilla es algo que ya he olvidado", ahondó.



CONFIADO PARA EL CLÁSICO



De cara al Clásico del domingo en el Camp Nou, aseguró que jugar contra el Real Madrid "siempre es una motivación". "El Madrid es nuestro gran rival y siempre hay que estar preparado para los grandes partidos. Estoy muy tranquilo porque sé que el equipo lo va a dar todo para conseguir la victoria", auguró.



"Confío en el equipo, es verdad que tenemos que mejorar pero vamos a salir a competir, como siempre. En un Clásico no hay favoritos, jugamos en casa que es un factor a favor y vamos a conseguir llevarnos la victoria", sentenció.



El delantero hispano-guineano ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio del año 2027, cinco años más de los que tenía, y con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.