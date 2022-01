Francisco Rivera reacciona al cambio del testamento de su abuelo por parte de José Antonio Canales Rivera

16-10-2019 Francisco Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Guerra en la familia Rivera después de que José Antonio Canales Rivera confesase por sorpresa en 'La casa de los secretos' que cambió el testamento de su abuelo, Antonio Rivera - fallecido en el año 2009 - sin su aprobación.



Según el torero, el padre de Paquirri quería dejarle todo a él pero él, viendo que era su madre, Teresa Rivera, quien cuidaba del patriarca del clan, decidió cambiar un nombre por otro cuando fue con su abuelo al notario. Algo que ni Antonio Rivera llegó a saber ni el resto de la familia conocía hasta ahora y que ha caído como un auténtico jarro de agua fría en el seno de los Rivera.



De hecho, se especula con que Antonio Rivera, hermano de Paquirri, podría iniciar acciones legales por el cambio de testamento por parte de su sobrino Canales, lo que pondría en serios aprietos al colaborador de 'Sálvame'.



Una nueva polémica familiar sobre la que Francisco Rivera prefiere no pronunciarse, manteniendo que "no sé de que me habla" ni tiene "ni idea" sobre lo que su primo José Antonio hizo con la herencia de su abuelo; algo que también le afecta a él y a sus hermanos Cayetano y Kiko que, por el momento, prefieren mantenerse al margen de la polémica del testamento, evitando posicionarse a favor de su tío Antonio o de su tía Teresa.