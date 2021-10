Fed restringe transacciones de valores de altos funcionarios

(Bloomberg) -- La Reserva Federal prohibirá a los altos funcionarios comprar acciones y bonos individuales, así como limitar las operaciones activas tras un vergonzoso escándalo que llevó a dos funcionarios a renunciar y enturbió el camino del presidente Jerome Powell a su renominación.

“Estas nuevas y estrictas normas suben la vara para garantizar al público al que servimos que todos nuestros altos funcionarios mantienen un enfoque único en la misión pública de la Reserva Federal”, dijo el jueves Powell en un comunicado.

La medida de la Fed marca su respuesta más significativa hasta ahora a las recientes revelaciones sobre las operaciones el año pasado por parte de algunos de los principales responsables políticos mientras el banco central luchaba por proteger la economía de Estado Unidos el covid-19.

Mientras que los críticos de Powell aprovecharon las revelaciones como munición para bloquear su posible renominación por parte del presidente Joe Biden y exigieron una investigación, el presidente dijo poco más allá de asegurar a los estadounidenses que las reglas serían revisadas a fondo.

La senadora Elizabeth Warren, una de sus más acérrimas opositoras, ha pedido a la Comisión de Bolsa de Valores que investigue si se infringieron las normas sobre el uso de información privilegiada. Los críticos también se han basado en la propia declaración financiera de Powell de 2020 —que muestra que vendió entre US$1 millón y US$5 millones en un fondo de índices bursátiles de base amplia en octubre pasado— para cuestionar su permanencia al frente del banco central.

El mandato actual de Powell termina en febrero. Los observadores de la Fed dijeron que si el escándalo ético perjudicaba las posibilidades de Powell durante otros cuatro años, su rápida acción para endurecer las normas podría inclinar la balanza de nuevo su favor.

“No creo que haya nada que satisfaga al pequeño pero ruidoso grupo de críticos de Powell; seguirán utilizando cualquier argumento que puedan encontrar”, dijo Roberto Perli, execonomista de la Fed y socio de Cornerstone Macro LLC. “Pero a pesar de todo, Powell demostró liderazgo y la capacidad de hacer lo correcto rápidamente. Así que, en todo caso, creo que esto refuerza su candidatura. La Fed necesita un presidente independiente”.

Según las nuevas políticas, los altos funcionarios de la Fed, incluidos los presidentes de bancos regionales, los gobernadores de Washington y el personal superior, se limitarán a comprar vehículos de inversión diversificados como fondos mutuos, dijo el banco central en un comunicado el jueves.

Desinversión de activos

Los nuevos nombramientos tendrán que deshacerse de ciertos activos antes de incorporarse, como una cartera de bonos corporativos individuales, por ejemplo, dijo un funcionario de la Reserva Federal en una reunión informativa con periodistas.

Otras normas “para ayudar a evitar incluso la apariencia de cualquier conflicto de intereses en el momento de tomar decisiones de inversión” incluyen avisar con 45 días de antelación la compra y venta de valores, obtener la aprobación previa de dichas transacciones y mantener las inversiones durante al menos un año. Además, “no se permitirán compras ni ventas durante los periodos de mayor tensión en los mercados financieros”, dijo la Fed.

Los 12 presidentes regionales de la Reserva Federal tendrán que hacer públicas sus transacciones financieras en un plazo de 30 días, una política que ya se aplica a los gobernadores con sede en Washington y a los altos cargos, dijo la Reserva Federal. Anteriormente, solo se les exigía que lo hicieran anualmente. Los informes se harán públicos en el sitio web de la Fed.

El anuncio se produce después de que Powell ordenara el mes pasado una revisión de las normas éticas en todo el sistema.

Nota Original:Fed Limits Trading by Top Officials in Wake of Ethics Scandal

