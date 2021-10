Fabricantes de Nueva York prevén mayor escasez de suministros

(Bloomberg) -- Casi la mitad de los fabricantes de Nueva York y un tercio de las empresas de servicios esperan que los desafíos de la cadena de suministro empeoren durante el próximo mes, según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Además, menos del 10% de las empresas espera que la oferta de materiales mejore el próximo mes y la perspectiva es particularmente pesimista entre las empresas de los sectores manufactureros, de construcción, comercio minorista, transporte y almacenamiento; y ocio y hotelería, dijo la Fed de Nueva York.

Al ser consultados respecto de qué acciones habían tomado en los últimos tres meses en respuesta a las interrupciones del suministro, la respuesta más recurrente fue el aumento de los precios de venta.

Aproximadamente el 40% de las empresas de servicios y aproximadamente dos tercios de los fabricantes aumentaron sus precios de venta, y aproximadamente el 10% de las empresas de servicios y más del 20% de los fabricantes caracterizaron tales aumentos como sustanciales.

