El Valencia sueña con su tercer título ante el deslumbrante Ekaterimburgo

Valencia, 21 oct (EFE).- El Valencia Basket buscará este viernes conquistar el que sería el tercer título de la historia de su equipo femenino y el primero que lograría ante su público en la Fonteta en la final de la Supercopa de Europa ante un UMMC Ekaterimburgo que, pese a algunas bajas, tiene una plantilla deslumbrante.

El equipo valenciano, que hace poco más de un mes conquistó la Supercopa de España, disputará esta final como campeón de la Eurocopa mientras que el equipo ruso lo hará tras haber logrado hace unos meses su sexta Euroliga, una competición para la que el Valencia no pudo cerrar su clasificación en la fase previa del torneo.

Dirigido por el español Miguel Méndez, el conjunto ruso es una constelación de estrellas europeas y americanas que incluye en su plantilla a jugadoras dominadoras del ‘viejo continente’ como Alba Torrens, la belga Emma Messerman o la rusa Maria Vadeeva.

Pero en la plantilla del UMMC están también las estadounidenses Brittney Grinder (máxima anotador del partido final de la WNBA), Courtney Vandersloot y Allie Quigley, que arrebataron el título de campeona de la competición americana a su compañera con Chicago Sky, así como Alexandria Bentley o Jonquel Jones.

En el choque no estarán ni Vandersloot, ni Quigley, que aún no se han reincorporado a la disciplina del equipo ruso, y tampoco por lesión Maryia Papova. En cambio, Grinder debe llegar a València en las próximas horas directamente desde Estados Unidos y se espera que pueda jugar unos minutos aunque no esté aún acoplada.

Pese a todo, el conjunto ruso, claro favorito, y afronta el choque tras haber arrancado la Euroliga con tres sólidas victorias, la última por 73-92 ante el BLMA francés.

El Valencia por su parte ganó con comodidad en la Fonteta al Basket Namur Capitale belga y también está invicto tanto en la Eurocopa como en la Liga Femenina.

Las opciones del equipo de Rubén Burgos pasan por aumentar aún más la eficacia de su elogiada defensa y que eso le permita, mediante canastas en transición, tener cierta fluidez en la anotación.

En ataque estático la aparición en los tres últimos encuentros de la exterior australiana Rebecca Allen le ha dado al equipo un valioso recurso para abrir las defensas contrarias una vez se han posicionado.

Los socios del club valenciano podrán acceder al encuentro con sus pases lo que hace augurar una gran entrada en la Fonteta, pese a que el equipo de Burgos no pudo ganar en ese mismo escenario la pasada campaña la final de la Copa de la Reina ni la final de la Liga Femenina.