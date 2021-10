El regreso de Wes Anderson se medirá al estreno de "Dune" en EE.UU.

El director de cine estadounidense Wes Anderson, en una fotografía de archivo. EFE/Ian Langsdon

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- A pesar de ser una de las producciones de Hollywood más esperadas del año, "Dune" llegará a los cines de Estados Unidos este viernes, más de un mes después de su estreno en Europa y en competencia con lo último de Wes Anderson, "The French Dispatch".

La nueva adaptación de la novela de Frank Herbert a cargo de Denis Villeneuve ha recibido comentarios muy positivos tanto por su espectacular atmósfera de ciencia ficción como por las actuaciones del reparto encabezado por Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem.

En mercados como Francia, España, Alemania e Italia, "Dune" ha sido uno de los estrenos más exitosos del año y roza los 130 millones de recaudación mundial, aunque está por ver si esa expectación tiene su reflejo en Estados Unidos.

La historia de "Dune" sigue a Paul Atreides, miembro de la familia encargada de la explotación de Arrakis, el único planeta que permite el acceso a un bien muy preciado. Los Harkonen, que controlaban el planeta previamente planean recuperar el poder y Atreides huye al desierto. Allí se enfrentará a infinidad de peligros.

Villeneuve tendrá un fuerte competidor en Wes Anderson, uno de los directores fetiche del público "indie" que también estrena esta semana "The French Dispatch".

Anderson ha descrito este largometraje, el primero que cuenta con actores de carne y hueso tras la carismática "The Grand Budapest Hotel" (2014), como una carta de amor a Francia, el siglo XX y el periodismo.

El guion, inspirado por la "nouvelle vague", narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a The New Yorker) que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux, Adrien Brody y Timothée Chalamet son parte del reparto.

Finalmente, la animación tendrá un hueco en la cartelera con "Ron's Gone Wrong", una película con la que Disney se une a las recientes advertencias sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes.

En ella Barney, un joven solitario, quiere tener su propio amigo robot pero recibe un modelo defectuoso y con el disco duro vacío al que tendrá que enseñar desde cero en qué consiste la amistad.