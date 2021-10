El presidente de El Salvador se muestra en un fotomontaje como Julio César

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 21 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se mostró en un fotomontaje en Twitter como Julio César, lo que ha generado diversas reacciones en la red social, donde se le ha descrito como "dictador" y "emperador" del país centroamericano.

Bukele utilizó la imagen como su fotografía de perfil en Twitter la noche del miércoles y posteriormente volvió a colocar una de su infancia.

La imagen modificada, a la que se le colocó el rostro de Bukele, al parecer pertenece a un de videojuego sobre Julio César, de la saga llamada "Guerra total: Roma II".

La imagen ha generado reacciones encontradas entre los usuarios de Twitter, entre quienes la celebran como forma de fastidio para los críticos del mandatario y quienes critican la acción.

"Ay Armando (segundo nombre de Bukele), al principio era gracioso pero es que ya no" y "ni es chistoso ni es divertido. Es preocupante", son algunos de los mensajes dirigidos al jefe de Estado salvadoreño.

Otros escribieron: "Los que volveremos a votar por ti te saludan" y "no te merecemos mi Lord".

A mediados de septiembre, el presidente salvadoreño se describió en la biografía de Twitter como "dictador de El Salvador" y actualmente como "Emperador de El Salvador".

Ninguna instancia gubernamental ha denunciado la usurpación o vulneración de la cuenta verificada "@nayibbukele" al darse estos cambios, que generan polémica en el país.

En repetidas ocasiones, Bukele ha negado que en El Salvador exista una dictadura ante las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva "autoritaria".

Desde el pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra el mandatario con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un "dictador".

"¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!", eran algunos de los mensajes portados por los manifestantes.

El presidente criticó en un mensaje a la nación la protesta del 15 de septiembre e indicó que los manifestantes "fueron a luchar contra una dictadura que no existe".

En marzo pasado, también señaló que "El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos".

Bukele, quien gobierna desde junio de 2019, cambió en enero pasado su fotografía de Twitter y colocó la del personaje principal de la película "El dictador".

El presidente salvadoreño adoptó la fotografía del almirante general Haffaz Aladeen, protagonista de la referida película e interpretado por el británico Sacha Baron Cohen.