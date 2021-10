El clásico del astillero marca la recuperación del público en los estadios de Ecuador

Fotografía de archivo que muestra a los jugadores de Emelec. EFE/Hernán Cortez

Guayaquil (Ecuador), 21 oct (EFE) .- El "clásico del astillero" entre Emelec y Barcelona encenderá desde mañana, viernes, la undécima fecha de la segunda fase en Ecuador, que no sólo mantendrá al ganador en la puja por la segunda fase del campeonato sino, también, marcará la recuperación de espectadores en todos los estadios.

Y es que la novedad principal de esta jornada es la reaparición de los aficionados en los estadios con un aforo del 50% de la capacidad total, tras el aval otorgado el miércoles por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, encargado de la pandemia de la covid-19.

Hasta ahora se había permitido únicamente en partidos internacionales, y la semana pasada se realizó el programa piloto en dos estadios para verificar la eficiencia de los protocolos de cara a todo el campeonato nacional.

Emelec, ganador de la primera fase, tiene 18 puntos, tres menos que el líder, Independiente del Valle, mientras que Barcelona, con un partido pendiente ante Aucas por su reciente participación en Copa Libertadores, acumula 15.

Emelec echará de menos a una de sus principales figuras, el centrocampista uruguayo Sebastián Rodríguez, por una suspensión, y el campeón reinante, Barcelona, tendrá a toda su plantilla con ganas de reponerse de la goleada 4-1 sufrida ante Delfín en la última fecha del torneo.

Otro de los encuentros decisivos de la undécima fecha será entre Liga de Quito, también con 18 puntos, y el Independiente del Valle, que en las tres últimas jornadas cedió dos empates de local y perdió fuera de su cancha.

El enfrentamiento no tiene un claro favorito, pues Liga perdió en la reciente fecha por 2-1 ante Macará, en el que sufrió las expulsiones del defensa José Quintero, del atacante Nilson Angulo y del técnico del equipo, el argentino Pablo Marini.

Por su parte, el segundo de la tabla, Universidad Católica, con 19 puntos, recibirá al equipo sensación de la primera fase, Mushuc Runa, que no obstante parece haberse desinflado en la segunda pues está antepenúltimo con 7 puntos.

Mushuc Runa estará comandado por el seleccionado haitiano y defensa Ricardo Ade, mientras que Católica por su máximo goleador y tercero del torneo, con 14 tantos, el argentino Lisandro Alzugaray.

Otro de los que se mantiene en puja por ganar la segunda fase con 18 puntos, es el 9 de Octubre que, en el choque del próximo sábado contra Orense buscará resarcirse de su reciente derrota por 3-1 ante Deportivo Cuenca.

El enfrentamiento también supone un duelo de técnicos entre el ecuatoriano Juan Carlos León, que con una modesta plantilla tiene entre los mejores del torneo al equipo octubrino, y el español Andrés García, que ha conseguido levantar al Orense en el torneo y solo ha perdido dos encuentros en la segunda fase.

Guayaquil City, con 16 unidades, se jugará la última oportunidad para intentar ganar la fase en su visita a uno de los colistas del torneo, Manta FC, que en la reciente fecha dio la sorpresa al sacarle un empate a uno al Independiente del Valle.

. Programa de partidos por la undécima fecha de la segunda fase:

. Viernes: Técnico Universitario-Aucas.

. Sábado: Liga de Quito-Independiente del Valle; 9 de Octubre-Orense y Universidad Católica-Mushuc Runa.

. Domingo: Emelec-Barcelona; Manta FC-Guayaquil City y Olmedo-Delfín.. Lunes: Deportivo Cuenca-Macará.