El 94 % considera importante vacunarse contra la covid-19 en Costa Rica

Una mujer recibe la vacuna contra la covid-19 en San José (Costa Rica). Fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 21 oct (EFE).- El 94 % de los costarricenses considera importante vacunarse contra la covid-19, mientras que el 6 % opina lo contrario, reveló este jueves una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.

La encuesta, aplicada entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre pasados con apoyo de la firma CID-Gallup, reveló que el 94 % cree que vacunarse es importante, y el 6 % que opinó lo contrario expuso razones como que la covid-19 no existe, que teme los efectos secundarios de la vacuna o que las dosis no sirven.

Además, el 64 % cree que la vacuna es segura y que no hay razón para preocuparse y que un 63 % sabe que las vacunas reducen el riesgo de enfermar de forma grave.

El Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Costa Rica (Estudio CAP) sobre la vacuna contra la covid-19 y la vacunación en general, que tiene un margen de error de 3,10 %, se desarrolló con 1.000 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años de todo el país y entrevistas virtuales a 113 personas.

La representante de la OPS en Costa Rica, María Dolores Pérez, dijo en un comunicado que estos datos demuestran la necesidad de seguir escuchando a la población y brindar información oficial con sustento científico.

“Dentro de las razones dadas por el porcentaje de personas que rechazan la vacunación, vemos algunas como que las vacunas no sirven, que son peligrosas, que causan magnetismo o que inyectan la enfermedad. Estos datos nos confirman que es necesario que la información llegue a más personas de una forma clara y comprensible", dijo Pérez.

La encuesta reveló que el 28 % cree que los niños no deberían recibir la vacuna contra la covid-19, sin embargo el 89 % de los encuestados dijo que sí vacunará a sus hijos menores de 12 años cuando haya dosis disponibles.

La representante de Unicef en Costa Rica, Patricia Portela, afirmó que resulta "muy preocupante" que un 7 % de los padres, madres o responsables de personas menores de edad no piensan vacunar a sus hijos e hijas.

Otro dato que arrojó la encuesta es que un 68 % de las personas consultadas opina que la vacunación debería ser obligatoria.

El Gobierno costarricense ya estableció la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores públicos a partir del pasado 15 de octubre y facultó a los patronos privados a exigirla a sus empleados.

Además, a partir del 1 de diciembre será obligatorio un certificado de vacunación para ingresar a diversos comercios.

Los datos oficiales indican que al 18 de octubre en este país de 5,1 millones de habitantes se habían aplicado 3.597.302 primeras dosis, que corresponde al 84 % de la población meta (personas mayores de 12) y 2.527.143 segundas dosis (59 % de la población meta).