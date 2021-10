Dos músicos hispanohablantes se juntan en Moscú para homenajear a Malats

El guitarrista mexicano Mauricio Díaz Álvarez (I) y el director de orquesta español David Gómez Ramírez han aprovechado "Tiempo de guitarra", festival dedicado a ese instrumento que se celebra esta semana en Moscú, para homenajear al compositor catalán Joaquín Malats y Miarons. En la imagen, Díaz Álvarez posa junto a Dmitri Borodáyev, director del Festival. EFE/ Fernando Salcines.

Moscú, 21 oct (EFE).- El guitarrista mexicano Mauricio Díaz Álvarez y el director de orquesta español David Gómez Ramírez han aprovechado "Tiempo de guitarra", festival dedicado a ese instrumento que se celebra esta semana en Moscú, para homenajear al compositor catalán Joaquín Malats y Miarons.

"Me ha emocionado mucho la posibilidad de presentar esta composición en homenaje a Malats", declaró a Efe Díaz, que agradeció al director del festival, el compositor y guitarrista ruso, Dmitri Borodáyev, por permitirle presentar el estreno mundial de esta pieza a pocos meses del 150 natalicio del célebre catalán.

La obra llega al festival con un arreglo para orquesta de cámara gracias al sevillano David Gómez, que además dirigió la pieza, interpretada por el mexicano y la orquesta Moskovskaya Sinfonietta durante la gala inaugural en la catedral de la Inmaculada Concepción de Moscú, el principal templo católico de la capital rusa.

Aunque se trata de una pieza concebida originalmente para solo de guitarra, comenta el director español a Efe, "tenía muchas posibilidades de ser llevada a la orquesta con sus contrapuntos, con sus colores, con sus nuevas melodías, sus nuevas aportaciones".

"No es fácil, porque hay que escribir nuevos elementos, nuevas melodías. Se mantiene la esencia de la pieza, la melodía principal se respeta, pero en la versión orquestada se incluyó una cadencia que en el original no está", afirma Gómez.

El timbre de la guitarra, tañida magistralmente por Mauricio Díaz Álvarez, se hilvana armónicamente con el sonido de la orquesta, y gana en brillo y profundidad gracias a la especial acústica de la iglesia neogótica que sirve de sede a los conciertos del festival.

"La guitarra experimenta ahora una etapa de florecimiento, un renacimiento. Es el instrumento más popular del mundo, vivimos en tiempos de guitarra", explica a Efe Borodáyev.

Según el director del evento, "Tiempo de guitarra" va más allá de la presentación de conciertos de músicos "de muy alto nivel" como Mauricio o el propio David Gómez, de quien destacó "su maravillosa técnica y sus magníficos arreglos".

"Tenemos dos concursos, uno de compositores y otro de intérpretes. En diciembre celebramos el concurso de compositores, en el que fue premiado el canadiense Román Smirnov. Y luego las piezas premiadas se incorporan al programa obligatorio del concurso de intérpretes", afirma el músico ruso.

La presente edición del festival, que concluirá con una gala el próximo domingo, cuenta con un programa de conciertos que incluye presentaciones del guitarrista bielorruso Pável Kujta, el ruso Antón Baránov, el Trío de Guitarras de Moscú y del propio Mauricio Díaz Álvarez, quien anunció nuevos estrenos.

"Estoy muy contento porque voy a tener la posibilidad de estrenar otras obras, pero para guitarra sola, de jóvenes compositores", afirmó, al señalar que los intérpretes deben "apoyar a las nuevas generaciones de colegas".

Según el músico mexicano, "es una obligación equilibrar los programas, que tengan el repertorio de siempre, pero también abrir la puerta a nuevos compositores". "Y este festival es una plataforma para nuevas propuestas".

"Además, haremos talleres, encuentros con jóvenes guitarristas rusos. Y el concurso. Es una gran responsabilidad para mí, porque seré parte del jurado", concluye.